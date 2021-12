Więcej o premierach filmowych i o nowych serialach przeczytasz na Gazeta.pl

To jedna z bardziej wyczekiwanych produkcji przez miłośników kultowych seriali. Po wielu latach na ekrany wracają bohaterowie "Seksu w wielkim mieście". Kontynuacja formatu nosi tytuł "And Just Like That". W minioną środę, w Museum of Modern Art, odbyła się uroczysta premiera. Do mediów trafiły zdjęcia z czerwonego dywanu.

"And Just Like That". Uroczysta premiera

Głównymi gwiazdami byli oczywiście odtwórcy głównych ról, czyli m.in. Chris Noth i Sarah Jessica Parker. Serialowy Mr. Big zjawił się z żoną. Aktor w 2012 roku poślubił młodszą o 28 lat Tarę Lynn Wilson i do tej pory tworzą szczęśliwe małżeństwo. Na ściance radośnie się uśmiechali i nie szczędzili czułości. Kanadyjska aktorka wybrała na tę okazję krótką satynową sukienkę w pomarańczowym kolorze. Jej mąż pojawił się za to w eleganckim garniturze i jasnoniebieskiej koszuli.

Premiera 'And Just Like That' AP

Sarah Jessica Parker wybrała za to stylizację złożoną z ulubionych marek. Aktorka zjawiła się w kreacji z metką Oscar de la Renta, do której dobrała torebkę od Erdem i biżuterię w stylu vintage. Całość dopełniły szpilki. Serialowej Carrie towarzyszył mąż Matthew Broderick oraz najstarszy syn James Wilkie Broderick.

Premiera 'And Just Like That' AP

Oprócz nich nie zabrakło także innych gości, w tym m.in. Cynthii Nixon czy Kristin Davis. Ich zdjęcia zobaczycie w naszej galerii. Wszystkich będzie mogli zobaczyć na ekranie, bowiem w czwartek 9 grudnia nowe odcinki trafiły na serwis streamingowy HBO Max.

