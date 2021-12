Więcej o polskich gwiazdach przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Adam Fidusiewicz i Karolina Sawka dziś są dorosłymi ludźmi, ale poznali się jeszcze jako dzieci na planie filmowej adaptacji powieści Henryka Sienkiewicza "W pustyni i w puszczy". Adam Fidusiewicz miał wówczas 16 lat i wcielił się w postać Stasia Tarkowskiego. Karolina Sawka grała natomiast Nel Rawlison i miała wtedy zaledwie dziewięć lat. 20 lat później główni bohaterowie kinowego klasyka spotkali się ponownie.

Zobacz wideo Co się stało z gwiazdami klasycznej ekranizacji "W pustyni i w puszczy"?

Adaś z "Niani" zrezygnował z aktorstwa. Co słychać u pozostałych gwiazd?

Adam Fidusiewicz i Karolina Sawka z "W pustyni i w puszczy" spotkali się po 20 latach

Adam Fidusiewicz i Karolina Sawka z "W pustyni i w puszczy" spotkali się przy okazji pracy w teatrze. Aktorzy, którzy mieli na sobie sceniczne kostiumy, zrobili sobie nawet na pamiątkę zdjęcie w garderobie. Oboje nie ukrywali emocji, a wszystkim pochwalili się na Instagramie.

Miałem zaszczyt spotkać moją ulubioną aktorkę Karolinę Sawkę, z którą kiedyś grałem w filmie - napisał 36-letni Adam Fidusiewicz i opublikował zdjęcie z dawną koleżanką z planu.

Taką samą fotografię u siebie na profilu opublikowała również Karolina Sawka. "Król Stanisław i królowa Saba" - podpisała pamiątkowe zdjęcie.

Na tym się jednak nie skończyło. Adam Fidusiewicz postanowił bowiem czule skomentować post córki Henryka Sawki. Było to... wyznanie miłości.

Z nikim tak dobrze mi się nie pracuje, jak z tobą. Chyba cię kocham - napisał aktor i dodał do tego ikonki czerwonego serca.

Karolina Sawka odpowiedział:

Ja ciebie od pierwszego wejrzenia.

Olbrychski i Fidusiewicz w serialu Amazona. Wcielą się... w tę samą postać

Rozmowa aktorów szybko rzuciła się w oczy fanom, którzy ochoczo reagowali na ich komentarze. Internauci byli zachwyceni.

Ale was miło widzieć razem.

Prześlicznie wyglądacie.

Życie kołem się toczy - komentowali fani.

Film "W pustyni i w puszczy" otworzył drzwi do kariery aktorskiej dla Adama Fidusiewicza i Karoliny Sawki. Odtwórca roli Stasia dał się poznać szerszej publiczności jako Maks w serialu "Na Wspólnej". Zagrał także w takich filmach jak "Rojst '97" czy też ostatnio "Brigitte Bardot Cudowna". Karolina Sawka na początku zniknęła natomiast z show-biznesu, ponieważ jej rodzice nie chcieli, by dorastała w blasku fleszy. Młoda aktorka nie porzuciła jednak swoich marzeń z dzieciństwa i po liceum złożyła z powodzeniem dokumenty do Łódzkiej Szkoły Filmowej. Aktorka występowała w takich serialach, jak między innymi "M jak miłość" czy "Pierwsza miłość". Ma na swoim koncie również role teatralne.