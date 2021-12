Więcej ciekawych stylizacji gwiazd znajdziecie na gazeta.pl

REKLAMA

Hudson modową porażką, ale sytuację ratuje Perry. A Kidman? Mocne wycięcia!

"Being the Ricardos" to biograficzny dramat w reżyserii Aarona Sorkina. Inspiracją do powstania filmu była historia miłosna amerykańskiej aktorki i kubańskiego piosenkarza. W Lucille Ball wcieliła się Nicole Kidman, a Javier Bardem wystąpił jako Desi Arnaz. Aktorzy ruszyli w trasę promującą dzieło. Kilka dni temu zawitali do Nowego Jorku, a 6 grudnia już brylowali na czerwonym dywanie w The Academy Museum w Los Angeles. Kidman pojawiła się na premierze w sukni o gołębim kolorze. Porcelanową cerę pokreśliła mocnym makijażem i kontrastującą z odcieniem skóry czerwoną szminką. Korzystnie?

Zobacz wideo Co łączy Kylie Minogue, Nicole Kidman i Margot Robbie?

Nicole Kidman na premierze "Being the Ricardos". Jednym gestem odkryła zasłonięte obszerną suknią błyszczące sandałki

Nicole Kidman wierzy w to, że rolą Lucille Ball zasłużyła na Oscara. Z dumą więc promuje film, w którym gra główną bohaterkę. W Los Angeles pozowała przed fotoreporterami w balowej sukni od Armaniego. Szara, stworzona z wielu warstw tiulu kreacja trzymała się wyłącznie na usztywnionym gorsecie. Aktorka upięła włosy w kok i dopełniła stylizację diamentową biżuterią.

Nicole Kidman East News

Nicole Kidman lubi podkreślać swój wyjątkowy typ urody. Jej jasna skóra zlewała się z gołębim odcieniem sukni, ale jednocześnie kontrastowała z ciemnym makijażem. Gwiazda zaprezentowała się w bogato zdobionych sandałkach na wysokiej szpilce. Buty marki Jimmy Choo przypadkiem wyłoniły się spod długiej kreacji, gdy aktorka schyliła się, by poprawić zsuwające się z nogi zapięcie. Celebrytka na szczęście uniknęła wpadki - but i gorset pozostały na swoim miejscu.

Nicole Kidman East News

Podoba wam się w takim wydaniu? Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii.

Piekarczyk dostał pismo z ZUS. Jego miesięczna emerytura wyniesie 7 złotych!