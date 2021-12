Więcej tekstów na temat ciekawych wnętrz w domach gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl.

Marcin Prokop na Instagramie wrzuca zdjęcia z wydarzeń czy programów, które poprowadził. Choć udostępnia też ujęcia z chwil poza pracą, to stanowią one raczej rzadkość. Tym razem, dzięki jego współpracy z firmą produkującą ekspresy do kawy, mogliśmy przyjrzeć się zapewne ulubionemu pomieszczeniu większości z nas.

Marcin Prokop pokazał, jak wygląda jego kuchnia

Zapatrzony w książkę Marcin Prokop pod zdjęciem pisze o swoich kawowych doświadczeniach i dzieli się wrażeniami po odpaleniu nowego ekspresu. W tle widzimy białe, uniwersalne szafki i blaty w tym samym kolorze. Podobnie sprawa wygląda w przypadku stołu, który jest dopasowany do pozostałych elementów wnętrza kuchni. Prokopowie pozwolili sobie na szaleństwo podczas wyboru tapety na ścianę - tutaj widzimy naturalny, turkusowo zielony-motyw, a obok roślinę, która idealnie komponuje się z resztą.

Widać też, że prezenter z żoną chętnie wybierają kolorowe motywy ceramicznej zastawy - na turkusowym kubku widać lisa, z kolei misa jest ozdobiona wzorzystymi elementami. Fikuśne rzeczy w ich domu są zapewne pomysłem żony Prokopa, Marii, na której Instagramie dominują barwy natury. Kobieta chętnie pokazuje fanom, jak uprawia jogę i medytacje (którymi swoją drogą zajmuje się zawodowo) na świeżym powietrzu.

