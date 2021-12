Więcej tekstów dotyczących ciekawych zwierzeń gwiazd przeczytacie na Gazeta.pl.

REKLAMA

Marek Piekarczyk ostatnio dostał list z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Okazało się, że gdyby właśnie przechodził na emeryturę, mógłby liczyć na kilka złotych miesięcznie. Muzyk nie zamierza się żalić, bo ma świadomość, że sam się do takiej wypłaty przyczynił, gdy zrezygnował z płacenia składek emerytalnych.

Zobacz wideo Których polityków trzeba wysłać na emeryturę? "Ja się ze swoimi poglądami nie kryję"

Gwiazdy narzekają na niską emeryturę. Odpowiada im prezeska ZUS

Marek Piekarczyk nie martwi się niską emeryturą

Marek Piekarczyk ma to szczęście, że obecnie spore kwoty inkasuje za pełnienie funkcji jurora w "The Voice of Poland". Nie ma co liczyć na emeryturę, bo, jak szczerze przyznaje, nie płacił składek, które umożliwiłby mu godne życie na starość. W rozmowie z magazynem "Party" przyznał, że ZUS wyliczył mu zaledwie kilka złotych.

Nigdy nie będę na emeryturze, może dlatego, że nie płacę składek na fundusze emerytalne. Płacę natomiast składki do ZUS. Niedawno dostałem zawiadomienie, że jeśli teraz przeszedłbym na emeryturę, to wypłacano by mi co miesiąc... 7 złotych 77 groszy - powiedział w "Party".

Piekarczyk wydaje się nieco rozbawiony sytuacją, bo... kartkę z urzędu powiesił sobie na ścianie.

Oprawiłem ten list w ramkę i powiesiłem na ścianie.

Mamy nadzieję, że artysta ma spore oszczędności i pieniądze nigdy nie będą jego zmartwieniem. Może jest ewentualnie jeszcze czas, by skorzystał z rady gospodarnej Jolanty Kwaśniewskiej i zaczął inwestować swoje dochody?

Karol Strasburger o emeryturach dla artystów: Jakby ich nie było

Zobacz też: Zenon Martyniuk może liczyć na ponad dwa razy wyższą emeryturę niż przeciętny Polak? Znamy jego składki!