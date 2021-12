Więcej artykułów na temat gwiazd znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Zaledwie pięć miesięcy temu Nick Cannon ponownie został ojcem. Zen był jego siódmym synem. Niestety, dziecko zmarło z powodu guza mózgu. O tragicznej sytuacji mężczyzna poinformował ze łzami w oczach przed kamerami podczas programu na żywo.

Nick Cannon żegna syna. Chłopiec zmarł na początku grudnia

Tuż po urodzeniu chłopca Nick Cannon i jego partnerka Alyssa Scott zwrócili uwagę, na to, że Zen ma dużą główkę, jednak nie zaniepokoiło ich to, ponieważ uznali, że jest to jego naturalna cecha. Dopiero gdy zauważyli, u chłopca trudności z oddychaniem postanowili skonsultować się z lekarzem.

Zauważyłem kaszel, ciężki oddech i to, że miał dość dużą głowę. Postanowiliśmy zabrać go do lekarza. Sądziliśmy jednak, że to będzie rutynowa wizyta - wyznał Nick Cannon.

Niestety diagnoza nie była optymistyczna. Okazało się, że dziecko ma guza w mózgu, przez którego w głowie zbiera się woda.

To był złośliwy guz i natychmiast musieliśmy poddać się operacji - powiedział aktor.

Pomimo tego, że Zen został poddany poważnej operacji, podczas której wstawiono mu specjalną zastawkę mającą odprowadzać płyn z mózgu, stan dziecka pogarszał się z każdym miesiącem. Pod koniec listopada choroba zaczęła bardzo gwałtownie postępować. Chłopiec zmarł 5 grudnia 2021 roku.

Nagranie, w którym aktor opowiada o życiu oraz chorobie i śmierci syna, pojawiło się na jego Instagramie. Ze łzami w oczach Nick Cannon zdradził, jak wyglądały ostatnie chwile z synem.

W weekend starałem się spędzić jak najwięcej czasu z Zenem. Obudziliśmy się w niedzielę i poszliśmy nad ocean, razem z Alyssą, ale potem musiałem polecieć z powrotem do Nowego Jorku na przedstawienie. Dostałem telefon w drodze na lotnisko, żeby wrócić do Zena.

W 2021 roku, na świat przyszło dwoje dzieci Nicka Cannona, bliźnięta Zion Mixolydian oraz Zillion Heir, których matką jest Abby De La Rosa. Rok temu w grudniu aktor pochwalił się narodzinami córki Powerful Queen, której matką jest Brittany Bell. Cannon i Bell mają jeszcze czteroletniego syna, Goldena. Nick ma też dwójkę dzieci ze związku z Mariah Carey, z którą związany był w latach 2008-2016.

