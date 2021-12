Więcej na temat gwiazd znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl

Anna Lewandowska nie lubi niczego zostawiać na ostatnią chwilę i tak też jest w przypadku przygotowań do świąt. Kiedy tylko zaczął się grudzień, postanowiła ozdobić dom dekoracjami. W salonie znalazła już miejsce ogromna choinka, która imponuje stylem i wielkością gwiazdy na szczycie. Ze świątecznego klimatu najbardziej cieszą się dzieci, a trenerka dodała na Instagramie ich wspólne zdjęcie na tle najważniejszej ozdoby.

Klara i Laura Lewandowskie na tle wielkiej choinki. Pozują w identycznych stylizacjach

Dumna mama od czasu do czasu chwali się córkami w mediach społecznościowych. Choć nie pokazuje ich twarzy, zawsze dba o to, by Klara i Laura dobrze się prezentowały na zdjęciu. Tym razem zamieściła uroczy kadr, na którym obie dziewczynki stoją, trzymając się za ręce i patrzą na choinkę. Wokół drzewka można dostrzec ozdoby i zabawki w stylu retro - drewniany konik na biegunach i pociąg. Na gałęziach zawisły wielkie złote bombki, ale to nie one przykuwają największą uwagę.

Córki Lewandowskich ubrane są w identyczne stroje - pomarańczowe spodnie i bluzki z falbanami przy nogawkach i dekolcie. Dzięki temu prezentują się jak dwa małe elfy.

U nas już świąteczny klimat pełną parą! Dekorujemy dom, lada dzień pieczemy pierniki, a w tle słychać świąteczne melodie! - zapowiedziała trenerka tuż przed Mikołajkami.

Klara i Laura Lewandowskie fot. instagram.com/annalewandowskahpba

U Lewandowskich choinki ze światełkami ozdabiają także teren przed domem. Z pewnością niedługo trenerka, podobnie jak inne gwiazdy, podzieli się przygotowaniami kulinarnymi i stylizacjami do świątecznej kolacji.