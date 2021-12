Więcej informacji o wstrząsających zeznaniach gwiazdach przeczytacie na Gazeta.pl.

Już 15 kobiet oskarżyło Marilyna Mansona o przemoc, znęcanie się psychiczne i fizyczne, a także manipulację. Przeciwko muzykowi toczy się dochodzenie w sprawie wykorzystywania seksualnego i handlu ludźmi. Evan Rachel Wood kilka lat temu oskarżyła byłego partnera o przemoc, molestowanie, a także szantaż. Nie chciała podać nazwiska oprawcy, ale na początku roku ujawniła, że chodzi o rockmana. "Daily Mail dotarł do akt sądowych z procesu o prawa do opieki nad synem, pomiędzy aktorką i jej byłym mężem - Jamiem Bellem. Wyszło na jaw, że Manson groził, że zgwałci jej ośmioletnie dziecko.

Evan Rachel Wood zeznała, że Marilyn Manson groził gwałtem na jej dziecku

Gwiazda serialu "Westworld" próbowała poradzić sobie z traumą po związku z Mansonem z którym rozstała się w 2010 roku. Związała się wówczas z Jamiem Bellem, z którym doczekała się syna. Małżeństwo pary rozpadło się i walczyli o prawa do opieki nad dzieckiem. "Daily Mail" dokopał się do przerażających dokumentów sądowych z rozprawy pomiędzy byłymi małżonkami. W zeznaniach Wood przyznała, że Manson zastraszał ją wykorzystując do tego jej syna Jacka. Miał zagrozić, że zgwałci chłopca.

Boję się o bezpieczeństwo naszego dziecka - zeznała gwiazda w kwietniu tego roku.

Aktorka była zmuszona do zamontowania kuloodpornych okien, ogrodzenia wokół domu i stalowych drzwi. Nie czuła się bezpiecznie i podjęła decyzję, że przenosi się z Los Angeles do Nashville w Tennessee. Przyznała również, że jest w posiadaniu dowodów na to, iż Manson groził w ten sposób również innym kobietom.

Evan Rachel Wood miała zaledwie 18 lat, gdy zaczęła spotykać się z prawie 20 lat starszym Marilynem Mansonem, z którym była zaręczona. Jej odwaga skłoniła inne partnerki muzyka do powiedzenia głośno o wykorzystywaniu seksualnym i torturach, jakich doświadczyły z jego strony.

Adwokat muzyka do tej pory nie skomentował tych informacji.

Gdzie można szukać pomocy?

