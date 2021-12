Więcej o życiu prywatnym gwiazd przeczytacie na gazeta.pl.

3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Z tej okazji prezydent Andrzej Duda wygłosił przemówienie, w którym zapewnił, że Polacy poruszający się na wózkach inwalidzkich mają wiele udogodnień dzięki wprowadzeniu nowych rozwiązań architektonicznych. Z tymi słowami nie zgadza się między innymi Wojtek Sawicki - chorujący na dystrofię mięśniową Duchenne’a influencer, który działa w social mediach pod nazwą Life On Wheelz. Opublikował filmik, na którym weryfikuje prawdziwość słów polityka. Sawicki użył dość humorystycznej konwencji, by pokazać, że wiele budynków nie jest jeszcze przystosowanych do goszczenia osób z ograniczoną swobodą ruchu. Andrzej Duda oficjalnie odpowiedział na te zarzuty.

Andrzej Duda tłumaczy się z zapewnień o udogodnieniach dla niepełnosprawnych

Na Twitterze pojawił się wpis prezydenta, który bezpośrednio nawiązuje do filmiku opublikowanego przez Wojtka Sawickiego.

Szanowny Panie Wojciechu! Zdaję sobie sprawę, jak wiele jeszcze zmian jest potrzebnych i jak wielu ludzi na nie czeka. Ale bez działania, bez mówienia o tym publicznie, bez pokazywania pozytywnych przykładów, będzie znacznie trudniej coś zmienić.

Zainteresowany nie pozostał obojętny na komentarz polityka i również pokusił się o odpowiedź.

Roztaczanie nierzeczywistej, utopijnej wizji również niczego nie zmieni ani nikomu nie pomoże - ocenił krótko.

Nagranie Wojciecha Sawickiego jako komentarz do słów Andrzej Dudy

Wojciech Sawicki zareagował na wypowiedź Andrzeja Dudy z dnia 3 grudnia i nawiązał do niej w opublikowanym na Instagramie i Twitterze poście.

W weekend zobaczyłem w Internecie fragment przemowy pana prezydenta Andrzeja Dudy, które wygłosił podczas gali konkursu „Lider Dostępności", promującego rozwiązania architektoniczne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Takie inicjatywy są ogromie ważne i sam działam na rzecz ich propagowania.

Mężczyzna zaznaczył jednak, że rzeczywistość osób z niepełnosprawnością nie jest tak kolorowa, jak przedstawił ją polityk.

Sam jako osoba z niepełnosprawnością spotykam się z barierami na co dzień i chyba każdy, nawet rodzice z dziećmi wiedzą, jak jest na co dzień, ile wind nie działa i ile jeszcze jest do zrobienia. Film ma oczywiście charakter humorystyczny, ale zapraszam wszystkich do pokazywania barier, niedziałających wind, zamkniętych podjazdów i toalet pod hasztagiem #panieprezydenciezobacz - nawoływał Sawicki.

