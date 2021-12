Więcej na temat gwiazd polskiego show-biznesu na stronie głównej Gazeta.pl

Marina przez ostatnie dni była mniej aktywna w mediach społecznościowych. Teraz wyjaśnia fanom powody absencji. Okazuje się, że te nie były błahe.

Marina przeszła operację i zdradza, jak się czuje

Marina podzieliła się z fanami przykrą informacją. Wokalistka przez kłopoty ze zdrowiem trafiła do szpitala, w efekcie przeszła operację.

Kochani, u mnie ostatni tydzień turbo ciężki. Musiałam przejść poważna operacje. Znacie mnie i wiecie, że nie lubię narzekać i zawsze informuje was o moich trudnościach po fakcie - napisała na Instagramie.

Żona Wojciecha Szczęsnego nie zdradzała wielu szczegółów. Nie wiadomo więc, z jakiego powodu trafiła do szpitala. Powiedziała za to, że opuściła już placówkę i dochodzi do siebie w domu. W instagramowym wpisie prosiła też fanów o to, by dbali o siebie.

Mam się już lepiej, od kilku dni jestem w domu. Może kiedyś znajdę odwagę, by opowiedzieć moją historię, Natomiast na dzień dzisiejszy proszę was: DBAJCIE O SIEBIE, róbcie regularnie badania. Nie przekładajcie zdrowia na drugi plan - czytamy.

Celebrytka nie kryła, że nadal nie odzyskała pełni sił.

Nie wiem, ile mi zajmie dojście do siebie, ale mentalnie już tam jestem.

Fani komentują

Pod wpisem pojawiło się wiele komentarzy. Przejęci internauci życzyli wokalistce zdrowia.

Dużo siły Kochana. Przesyłam dużo miłości dla ciebie.

Kochana, dużo zdrówka.

Zdrowia Marina! Będzie dobrze! Kuruj się - pisali.

My również życzymy piosenkarce szybkiego powrotu do zdrowia.

