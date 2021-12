Więcej na temat premier filmowych i innych branżowych imprez na stronie głównej Gazeta.pl

Poniedziałkowy wieczór 6 grudnia gwiazdy spędziły na premierze najnowszego filmu Konrada Aksinowicza. Na czerwonym dywanie nie zabrakło śmietanki polskiego kina. Zobaczyliśmy więc Macieja Stuhra, Weronikę Książkiewicz, Weronikę Rosati, Katarzynę Warnkę czy Aleksandrę Hamkało. Kto z nich prezentował się najlepiej?

Zobacz wideo Zapytaliśmy Katarzynę Warnke o reformę szkolnictwa i Czarnka. „Hucpa!"

Weronika Rosati odsłoniła brzuch

Na premierze filmu Aksinowicza pojawiła się Weronika Rosati. Tego wieczoru aktorka zrezygnowała z eleganckich sukienek. Na czerwonym dywanie stanęła w ciemnych spodniach i krótkim czarnym topie, który odsłonił jej brzuch. Całość uzupełniała dłuższa marynarka z ozdobnymi guzikami w kolorze złota. Do tego szpilki i torebka. Aktorka wyglądała nieźle, ale widzieliśmy ją w lepszych stylizacjach.

Weronika Rosati KAPiF.pl

Weronika Książkiewicz błyszczała

Uwagę zwracała Weronika Książkiewicz, która obok Macieja Stuhra zagrała jedną z głównych ról. Aktorka zdecydowała się na czarną sukienkę z błyszczącymi elementami, koronkami i ażurowym wykończeniem. Do tego mieniące się kozaki. To, co jednak nas urzeka, to makijaż gwiazdy - soczytsta czerwień na ustach zrobiła robotę.

Weronika Książkiewicz KAPiF.pl

Katarzyna Warke w czerwonych spodniach

Niemal wszystkie gwiazdy tego wieczoru wybrały czarne lub ciemne kreacje. Katarzyna Warnke również pojawiła się na ściance w czarnej dopasowanej koszulce. Czerń przełamała jednak czerwienią. Takiego koloru były jej spodnie z wysokim stanem i kozaki. Trzeba przyznać, że takie połączenie sprawdziło się idealnie.

Katarzyna Warmke KAPiF.pl

Na evencie nie zabrakło też innych gwiazd. Zdjęcia wszystkich znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.