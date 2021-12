Więcej na temat aktualnych wydarzeń znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl

Andrzej Duda z okazji obchodzonego 3 grudnia Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych wręczył odznaczenia dla ludzi, którzy na co dzień angażują się w pomoc osobom z niepełnosprawnościami i obciążonym chorobami. Oprócz nagrodzenia zasłużonych w Pałacu Prezydenckim wygłosił przemówienie o sytuacji tych osób w Polsce. Wojtek Sawicki, który prowadzi popularne konto na Instagramie Life On Wheelz, postanowił skonfrontować słowa prezydenta z rzeczywistością.

Andrzej Duda: Nie ma utrudnień. Wojtek Sawicki pokazał, co o tym myśli. "Spotykam się z barierami na co dzień"

Prezydent RP zachwalał wprowadzone w ostatnich latach rozwiązania architektoniczne w polskich miastach, które jego zdaniem znacznie poprawiły możliwość poruszania się osobom z niepełnosprawnościami. Podczas przemówienia mówił o łatwym dostępie do budynków.

Jesteśmy dumni z tego, że ludzie przyjeżdżają do Polski i widzą: "O, bardzo łatwo jest się dostać do budynku, wszystko jest dostosowane. Jaka ładna architektura, a jaka przyjazna". Idąc czują, że jakoś tak jest inaczej, bardziej otwarcie, bo nie ma schodów, bo podejście jest łagodne, jest dobrze obliczone, bo nie ma utrudnień - powiedział Andrzej Duda.

Wojtek Sawicki, influencer chorujący na na dystrofię mięśniową Duchenne’a, porusza się na wózku elektrycznym i postanowił pokazać, jak wygląda jego codzienność. Nagrał filmik, który opatrzył dopiskiem "wersja oficjalna kontra rzeczywistość". Zestawił nagrane słowa prezydenta z tym, jak sam porusza się po mieście. Na ujęciach widzimy pełno stromych schodów, brak wind i podjazdów dla wózków. Odniósł się do wizji prezydenta.

Takie inicjatywy są ogromie ważne i sam działam na rzecz ich propagowania. Abstrahując od polityki, to, co mi się nie podobało, to ton wypowiedzi i zapewnianie, że sytuacja w Polsce wygląda dużo lepiej, niż ma się to w rzeczywistości. Sam jako osoba z niepełnosprawnością spotykam się z barierami na co dzień i chyba każdy, nawet rodzice z dziećmi wiedzą, jak jest, ile wind nie działa i ile jeszcze jest do zrobienia - napisał Wojtek Sawicki na Instagramie.

Swoim nagraniem kolejny raz udowodnił, że ma dystans do siebie. Niejednokrotnie podkreślał, że poprzez profil Life On Wheelz chce pokazać, że osoba z tak dużą niepełnosprawnością może realizować swoje pasje i rozweselać innych. Zachęcił także internautów, by robili zdjęcia w przestrzeni publicznej, na których widać bariery dla osób z niepełnosprawnościami i dodawali je z hasztagiem "#panieprezydenciezobacz".