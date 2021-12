Więcej na temat miłosnych powiązań gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl.

Jecca Craig była kobietą, z którą książę William był najdłużej związany przed księżną Kate, dlatego często jest uznawana za jej największą rywalkę. Trudno się dziwić. William zaczął się spotykać z Jeccą, kiedy jego związek z Kate przechodził kryzys w 2007 roku.

Była dziewczyna księcia Williama, Jecca Craig, rywalką księżnej Kate?

Temat Jeccy Craig powrócił do mediów, gdy książę William wspomniał o jej ojcu podczas wystąpienia. Ian Craig zajmował się badaniem dzikich zwierząt i książę przyznał, że był pod wrażeniem oglądania jego odważnych wyczynów w kontakcie ze stworzeniami. Według Williama, Ian sprawił, że stał się bardziej świadomy tego, jak ważna jest ochrona zagrożonych gatunków. To nawiązanie sprawiło, że brytyjskie media powróciły pamięcią do Jeccy, z którą książę spotkał się ponad 20 lat temu. Miał wtedy 16 lat.

Według książki "The Duchess of Cambridge: How Kate Middleton Became A Future Queen", na początku związku z Kate, William nadal czuł coś do swojej byłej. Uczucia księcia do Jeccy były jednym z powodów, dla których w 2007 roku doszło pomiędzy nim i Kate do rozstania. Po tym incydencie pojawiły się plotki, że William na jakiś czas wrócił do byłej partnerki.

Nie wiadomo jednak, ile jest w tym prawdy. Faktem jest, że Craig była jednym z gości na ślubie Kate i Williama w 2011 roku, a pięć lat później on wziął udział w jej ceremonii ślubnej, zostawiając żonę samą z dziećmi w czasie Wielkanocy.

