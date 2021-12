Więcej na temat gwiazd polskiego show-biznesu na stronie głównej Gazeta.pl

Magdalena Cielecka od lat jest wierna długim blond włosom. Aktorka stawia raczej na chłodne odcienie. Na Instagramie opublikowała jednak zdjęcie, na którym prezentuje się w całkiem innej odsłonie. Na jej głowie zagościły ciemne loki.

Magdalena Cielecka w ciemnych włosach

Magdalena Cielecka jest aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie publikuje prywatne zdjęcia, ale nie brak też wpisów, w których komentuje aktualne wydarzenia z kraju i świata. Artystka chętnie dzieli się też z fanami fotografiami, które ukazują kulisy jej pracy - zarówno w telewizji, jak i w teatrze. Tym razem Cielecka zapraszała obserwatorów na spektakl "Koniec" w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego, w który gra.

Pani Burstner w swojej wieloznaczności. "Koniec" Krzysztofa Warlikowskiego w @nowy_teatr do niedzieli! Zapraszamy! - czytamy.

Do wpisu Cielecka załączyła kolaż fotografii. Na każdym z kadrów widzimy ją w ciemnych włosach, które układają się w sprężynki. To właśnie one zwracają uwagę.

Czyżby aktorka postawiła na tak odważną metamorfozę? Niekoniecznie. Prawdopodobnie to tylko peruka, element scenicznej charakteryzacji. Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, kiedy aktorka prezentowała się w ciemnych włosach na potrzeby spektaklu. W ciemnej peruce mogliśmy ją niedawno zobaczyć też w innej sztuce Warlikowskiego - "Odyseja. Historia dla Hollywoodu".

Fani komentują

Internauci byli pod wrażeniem aktorki w takiej odsłonie. Wiele osób przyznało, że Cielecka w ciemnych włosach wygląda doskonale. Inni pisali z kolei, że nie rozpoznali aktorki.

Jest ogień.

Ależ ciekawie.

Wow. Świetna charakteryzacja.

Nie poznałam pani - czytamy.

