Więcej informacji na temat pandemii koronawirusa oraz faktów na jego temat znajdziecie na Gazeta.pl

REKLAMA

Najnowsza okładka "Newsweeka", która dostępna jest w sprzedaży od poniedziałku 6 grudnia, wzbudziła wielkie emocje, jeszcze na dzień przed premierą. Na pierwszej stronie możemy zobaczyć Bogdana Rymanowskiego, Jana Pospieszalskiego, Piotra Schramma oraz Edytę Górniak. Całą tę czwórkę łączy jedno, a mianowicie sceptyczne spojrzenie na pandemię koronawirusa oraz kwestionowanie skuteczności szczepionek.

Najnowszy "Newsweek" - dlaczego podważają skuteczność szczepionek na Covid albo propagują dezinformacje o ich szkodliwości, narażając na śmierć tysiące ludzi? - pisał redaktor naczelny tygodnika, Tomasz Lis, dzień przed publikacją na Twitterze.

Na reakcję obecnych na okładce nie trzeba było długo czekać. Dziennikarz Polsat News - Bogdan Rymanowski zamieścił oświadczenie, w którym zarzucił Lisowi, że ten naruszył jego dobra osobiste. Piotr Schramm zapowiedział sądową batalię.

Była agentką gwiazd i wywołała ogromny skandal. "Tak rąbnęło, sieknęło"

Piotr Schramm chce pozwać Tomasza Lisa za okładkę "Newsweeka" i pomóc prawnie Edycie Górniak

W niedzielę, dzień przed ukazaniem się "Newsweeka", Piotr Schramm zapowiedział na Twitterze, że jest w trakcie analiz prawnych okładki, na której został przedstawiony.

Nasz informator dodał, że prawnik jest gotów, aby pozwać Tomasza Lisa do sądu. Uważa, że na taki sam krok powinna zdecydować się jego była partnerka, również obecna na okładce - Edyta Górniak.

Piotr analizuje teraz ze swoimi prawnikami materiał, który ukazał się w "Newsweeku", a który dotyczy jego i Edyty. I jest gotów, by pozwać Tomasza Lisa o zniesławienie. Uważa, że podobny krok może wykonać Edyta i jeśliby chciała oddać sprawę do sądu, to jest chętny jej pomagać - mówi osoba z otoczenia Schramma w rozmowie z Plotkiem.

Izabella Miko oburzona wpisem Małgorzaty Rozenek. Edyta Górniak zaatakowała

Co więcej, Piotr Schramm zaproponował Edycie pomoc prawną w tej sprawie. Obydwoje podważają naukowe fakty i promują spiskowe teorie, co miało ich ponoć do siebie zbliżyć po latach. Prawnik wciąż ma słabość do byłego ukochanego, a piosenkarka nigdy nie wypowiadała się negatywnie na temat Schramma, co w przypadku jej byłych partnerów należy do skrajnej rzadkości.

Zaproponował Edycie pomoc prawną w tej sprawie. Edyta najprawdopodobniej nie będzie pozywała Lisa, szkoda jej na to czasu i energii, ale cieszy się, że nie jest sama w tej sprawie. Woli się skupić na swoim rozwoju duchowym. Piotr wciąż ma do niej słabość i uważa za niezwykłą kobietę. Edyta też nigdy złego słowa o Piotrze nie powiedziała. Jest chyba jedynym mężczyzną, który zachowuje się lojalnie wobec niej po rozstaniu - zdradza osoba z otoczenia mecenasa i piosenkarki - dodał nasz informator.

Myślicie, że Edyta Górniak i Piotr Schramm, dzięki teoriom spiskowym i procesowi przeciw Lisowi dadzą sobie drugą szansę?