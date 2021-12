Więcej informacji o brytyjskiej rodzinie królewskiej znajdziesz na stronie Gazeta.pl.

REKLAMA

Książę Karol jest najdłużej czekającym członkiem rodziny królewskiej na objęcie tronu. W kuluarach plotkuje się, że syn królowej Elżbiety nie jest gotowy na moment przejęcia władzy i zamierza zrezygnować z korony. Czyżby uważał, że to księżna Camilla nie poradzi sobie z nowymi obowiązkami? Jest zdania, że przyszłość monarchii należy do księcia Williama i księżnej Kate. To, co powiedział Kate, jest dowodem na to, że widzi ją w roli przyszłej królowej.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Wszystkie partnerki księcia Karola. Księżna Diana w czasie związku cierpiała na depresję, inna kobieta odrzuciła jego oświadczyny

Zobacz wideo Książę William grał w koszykówkę na wózku

Książę Karol jest zachwycony synową. Przyznał, że jest gotowa, by zostać królową

Chodzą plotki, że od kiedy zmarł książę Filip, królowa Elżbieta bardzo źle znosi rozłąkę z mężem i ma problemy zdrowotne. Uważa się, że monarchini może wykorzystać swoją bożonarodzeniową przemowę, aby ogłosić, że przekazuje władzę. Wówczas książę Karol objąłby tron w wieku 73 lat.

W ostatnich latach Karol przekonał się, że może liczyć na synową. Podobno powiedział jej podczas szczytu COP26 w Glasgow, który odbył się w zeszłym miesiącu, że jest już gotowa, aby zostać królową. Po tym wyznaniu Kate podejrzewa, że książę Karol jest zdecydowany przekazać koronę swojemu synowi.

ZOBACZ: Jeśli książę Karol zostanie królem, to w jaki sposób będzie trzeba zwracać się do księżnej Camilli? Ustalono to jeszcze przed ich ślubem

Królewski biograf, Phil Dampier w rozmowie z New Idea, zdradził, że więź między Karolem a Kate jest bardzo silna, ale książę zdaje sobie sprawę z oczekiwań poddanych. Musiał przyznać sam przed sobą, że jego syn i synowa cieszą się o wiele większą popularnością i lepiej wypadną jako król i królowa.

Pandemia znacznie pogorszyła tę sytuację. Karol ze względu na swój wiek był zmuszony do izolacji. Kate i William stali się silniejsi i wielu to właśnie ją widzi w roli przyszłej królowej - wyznał.

Kurdej-Szatan nie dostanie programu w Polsacie [PLOTEK EXCLUSIVE]

Nie wiadomo, jak potoczą się losy brytyjskiej rodziny królewskiej. Jedno jest pewne, póki królowa Elżbieta sprawuje władzę, książę Karol nie musi martwić się o przyszłość.