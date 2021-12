Więcej na temat ciąż gwiazd na stronie głównej Gazeta.pl.

Jennifer Lawrence jest jedną z najsławniejszych aktorek Hollywood i ma na swoim koncie Oscara. Nie może narzekać na brak propozycji zawodowych. Gwiazda nawet w ciąży nie zwalnia tempa. Pojawiła się na nowojorskiej premierze filmu "Nie patrz w górę", a oczy wszystkich były skierowane na nią. Aktorka w błyszczącej kreacji podkreślającej ciążowe kształty wyglądała kwitnąco. To pierwsze takie zdjęcia, na których widać, jak zmieniła się jej sylwetka. Poród zbliża się wielkimi krokami!

Jennifer Lawrence na premierze filmu w zaawansowanej ciąży

Informacja o ciąży Jennifer Lawrence pojawiła się pod koniec września. Nie wiadomo, na kiedy zaplanowano poród. Jennifer niechętnie wypowiada się w mediach na temat swojego prywatnego życia. Przyglądając się najnowszym zdjęciom gwiazdy z czerwonego dywanu widać, że gwiazda zbliża się do rozwiązania. Aktorka na premierze filmu w Nowym Jorku uśmiechała się od ucha do ucha w stronę fotoreporterów. Wyglądała przepięknie w złotej kreacji od Diora, którą zdobiła półprzezroczysta peleryna. Kropką nad "i" była delikatna biżuteria od luksusowej marki Tiffany & Co i świetlisty makijaż.

Aktorka nie jest jedyną gwiazdą filmu "Nie patrz w górę", w reżyserii Adama McKay'a. W produkcji można oglądać śmietankę Hollywood: Leonardo DiCaprio, czy Meryl Streep, jednak to Jennifer wywołała największe poruszenie. Jedwabna i dopasowana do ciała suknia idealnie układała się na jej sylwetce, podkreślając ciążowy brzuch.

Jennifer Lawrence na premierze filmu w zaawansowanej ciąży Fot. East News

Aktorka od 2018 roku związana jest z Cooke Maroney, którego poślubiła rok później. Para chroni swoją prywatność i rzadko kiedy pokazuje się publicznie. Mąż gwiazdy jest dyrektorem galerii sztuki.

Zdecydowanie ciąża jej służy, a gwiazda na czerwonym dywanie wyglądała przepięknie. Więcej zdjęć w naszej galerii na górze strony.