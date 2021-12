Więcej o polskich gwiazdach przeczytasz na portalu Gazeta.pl

Anna Lewandowska dzieli się z obserwatorami instagramowego konta codziennymi chwilami ze swojego życia. Trenerka jest obecnie na etapie intensywnych przygotowań do świąt, nie omieszkała więc pochwalić się internautom kilkoma fotografiami z wnętrza elegancko udekorowanej willi w Monachium. Jesteście ciekawi?

W domu Anny Lewandowskiej już Boże Narodzenie. "U nas świąteczny klimat pełną parą!"

Anna Lewandowska opublikowała na Instagramie krótkie, klimatyczne filmiki, na których prezentuje świątecznie udekorowaną willę w Monachium. Żona Roberta Lewandowskiego kocha bożonarodzeniowe klimaty. W salonie Lewych migocze już choinka ubrana w biało-czerwono-złote dekoracje, a ściany zdobią roślinne girlandy oplecione światełkami.

W przygotowaniach do świąt pomagają jej córki - jedną z nich trenerka nagrała przy zawieszaniu bombki na drzewku. Nie brakuje również łakoci, Lewandowska przygotowała ciastka wyglądem nawiązujące do stroju Świętego Mikołaja, słodycze zapewne mają nienagannie zdrowy skład. W tle słyszymy ciepły głos Michaela Buble, który odśpiewuje cover bożonarodzeniowego klasyka, "It's beginning to look a lot like Christmas".

Dzień dobry! U nas już świąteczny klimat pełną parą! Dekorujemy dom, lada dzień pieczemy pierniki a w tle słychać świąteczne melodie! Już jutro Mikołajki… jak je spędzacie? - czytamy w opisie serii zdjęć, do których trenerka pozuje w czerwonej piżamie.

Jak podobają wam się świąteczne dekoracje w domu Lewandowskich?