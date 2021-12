Anna Czartoryska-Niemczycka pokazała, jak mieszka. Jest prawie jak w dżungli

Więcej o wnętrzach gwiazd znajdziesz na Gazeta.pl

Anna Czartoryska-Niemczycka spodziewa się aktualnie kolejnego dziecka, o czym poinformowała na początku listopada. Gwiazda w stanie błogosławionym chętnie dzieli się z fanami kadrami z życia codziennego. W ostatnim czasie podzieliła się z obserwatorami zdjęciami wykonanymi w mieszkaniu i poinformowała o swojej pasji, jaką są rośliny.

Anna Czartoryska-Niemczycka pokazała, jak mieszka

Czartoryska na nowych zdjęciach podlewa kwiaty, uśmiechając się od ucha do ucha. We wpisie załączonym do fotografii czytamy, że gwiazda zajmuje się roślinami zazwyczaj w weekendy. Z niezwykłą ekscytacją obserwuje, jak rozwijają się jej rośliny.

W weekendy podlewam, przycinam, zraszam, doglądam. Dlatego najlepiej czują się u mnie rośliny, które wystarczy podlewać raz w tygodniu. Zdarzają się chwile euforii (nowy liść) i wielkie rozczarowania (nagły zgon), ale generalnie pielęgnacja roślin to zajęcie niesamowicie relaksujące i dające ogromną satysfakcję. Najbardziej cieszy, gdy mnożą się pilee, czyli pieniążki - zawsze biorę to za dobry znak. No i jest to pierwsze hobby, które dzielę z babcią.

Pod wpisem Czartoryskiej pojawiło się mnóstwo komentarzy od obserwatorów, którzy dzielili się swoimi sposobami na dbanie o rośliny. Gwiazda chętnie wchodziła w interakcje z internautami. Jedna z obserwatorek zasugerowała Czartoryskiej, aby ta zaczęła... rozmawiać z roślinami.

A rozmawia pani z roślinami, jak nie kwitną? Czasem trzeba nakrzyczeć, a potem powiedzieć, że dobrze, że rosną - napisała internautka.

Hahaha! Ja mam mało kwitnących, wolę liście od kwiatów. Ale spróbuję z nimi pogadać - odpowiedziała Czartoryska.

We wcześniejszych postach na Instagramie, Anna Czartoryska pokazała inne fragmenty swojego domu, w którym także znajduje się mnóstwo kwiatów. W pomieszczeniach dominują jasne barwy, jak i duża ilość naturalnego światła.

Anna Czartoryska-Niemczycka opowiedziała o czwartej ciąży: "To jest coś, co wymaga wielu kompromisów"

Podobają wam się wnętrza Czartoryskiej?