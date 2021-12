Więcej na temat związków gwiazd polskiego show-biznesu na stronie głównej Gazeta.pl.

Małgorzata Socha należy do grona gwiazd, które chronią życie prywatne. Aktorka aktywnie prowadzi konto na Instagramie, ale z rozwagą publikuje zdjęcia. Socha zawsze chroni wizerunek trójki dzieci i nie pokazuje ich twarzy, a zdjęcia z mężem są u niej rzadkością. Ku zaskoczeniu fanów na profilu gwiazdy pojawiła się fotografia z Krzysztofem Wiśniewskim. Widać, że tworzą szczęśliwy związek.

Zobacz wideo Dlaczego Małgorzata Socha nie przyjęła nazwiska po mężu?

Małgorzata Socha na romantycznym zdjęciu z mężem

Małgorzata Socha męża poznała nad morzem, gdy była jeszcze nastolatką. W wywiadach podkreślała, że była to miłość od pierwszego wejrzenia. Aktorka 13 lat temu stanęła na ślubnym kobiercu i do dziś jest w szczęśliwym związku. Mimo to nie pokazuje się często z mężem publicznie.

Gwiazda sprawiła fanom prawdziwą gratkę publikując zdjęcie z ukochanym. Wspólnie wybrali się w podróż do Barcelony, co aktorka postanowiła uwiecznić na Instagramie. Na romantycznej fotografii szczęśliwa Socha jest całowana przez męża.

Przyłapani na randce - napisała aktorka.

Fani nie szczędzili miłych słów w stronę Małgorzaty Sochy i Krzysztofa Wiśniewskiego.

Piękni. Miłego randkowania.

Jak magicznie.

Miłość jest w powietrzu - pisali zachwyceni obserwatorzy gwiazdy.

Para po latach związku w dalszym ciągu może pochwalić się trwałym i szczęśliwym małżeństwem. Widać, że w ich relacji miłości nie brakuje.