Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na stronie Gazeta.pl.

REKLAMA

Monika Miller jest bardzo szczera z fanami na Instagramie i chętnie opowiada o szczegółach z życia prywatnego. Jej konto obserwuje ponad 130 tys. internautów. Celebrytka zmartwiła ich najnowszym wyznaniem. Opublikowała zdjęcie, na którym leży w łóżku, a w opisie przyznała, że zmuszona jest udać się do szpitala. O chorobie pisze już od dłuższego czasu.

ZOBACZ TAKŻE: Rihanna zostawia za sobą "ogon", a Sandra Kubicka woli własny zapach. Jakich perfum używają gwiazdy?

Zobacz wideo Czy Monika Miller zaprosiłaby swojego dziadka na pardę równości? [PLOTKERSI]

Monika Miller trafiła do szpitala

Monika Miller wielokrotnie poruszała temat zarówno zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Influencerka miała sporo planów zawodowych, jednak nie wszystko poszło po jej myśli. W ostatnim czasie narzekała na złe samopoczucie i nie ukrywała, że od pewnego czasu choruje. Musiała przystopować i zadbać o swoje zdrowie. Zdradziła, że po rozmowie z lekarzem okazało się, że powinna trafić do szpitala na obserwację. Wiadomo, że gwiazda zmaga się z hashimoto, o czym regularnie pisze na Instagramie. Monika nie wyjawiła, z jakiego powodu ma być hospitalizowana. Wiadomo jednak, że choroba w znacznym stopniu wpłynęła na obniżenie odporności. Zaapelowała do fanów, by o siebie dbali.

Niestety nastąpiło to, czego najbardziej się obawiałam. Jestem zmuszona na kilka dni położyć się do szpitala. Ze zdrowiem nie ma żartów i ostatni rok mi to udowodnił. Zresztą wiecie, bo nie raz i nie dwa ten temat tu poruszałam. Dbajcie o siebie pod każdym względem. Zaplanowałam na przyszły tydzień kilka prób, prace w studiu, ale lekarz powiedział mi: Nie, pani Moniko, zapraszam na obserwację i badania. Trzymajcie się ciepło. Ja walczę z kolejnymi przeciwnościami losu - napisała wnuczka byłego premiera.

Fani nie ukrywali zmartwienia. W sekcji komentarzy nie zabrakło życzeń szybkiego powrotu do zdrowia.

Będzie dobrze.

Dużo zdrowia.

Kochana, przesyłam pozytywne wibracje - czytamy.

Anna Lewandowska pozuje z Laurą. Dziewczynka patrzy prosto w obiektyw

My również mamy nadzieję, że Monika szybko odzyska siły.