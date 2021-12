Więcej na temat gwiazd polskiego show-biznesu na stronie głównej Gazeta.pl

Jarosław Bieniuk i Oliwia Bieniuk wzięli udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej dla magazynu "Viva!". Efekty pracy fotografów możemy zobaczyć w grudniowym numerze pisma. Jednak były piłkarz pochwalił się też jednym z kadrów na Instagramie. Fani pomylili Oliwię z Anną Przybylską.

Zobacz wideo Oliwia Bieniuk przebrała się za mamę. Ogląda "Złotopolskich"?

Jarosław Bieniuk i Oliwia Bieniuk we wspólnej sesji zdjęciowej

Fotografia, trzeba przyznać, jest ciekawa. W oczy od razu rzucają się eleganckie kreacje ojca i córki. To, co jednak przyciągnęło wzrok internautów, to stylizacja Oliwii. Fani upierają się, że 19-latka wygląda dokładnie tak, jak jej matka. Niektórzy myśleli nawet, że na zdjęciu obok Bieniuka siedzi Anna Przybylska, a kadr jest archiwalny.

Jej myślałam, że to stare zdjęcie z Anią. Oliwia jest zjawiskowa.

Na pierwszy rzut Ania. Jesteś bardzo podobna do mamy. Myślałam, że to stare zdjęcie.

Myślałam, że to Ania.

Tata wyjątkowo chłopięco, a córka wyjątkowo dojrzałe. Cudowni jesteście - pisali fani.

Oliwia Bieniuk i Jarosław Bieniuk Fot. Insatgram /jaretpalmer

Ani Jarosław Bieniuk, ani jego córka nie zareagowali na słowa internautów. Przypomnijmy, że Oliwa już jakiś czas temu przyznała, że ma dość porównań do Anny Przybylskiej. Była uczestniczka "Tańca z Gwiazdami" ostro zareagowała na komentarze, w których internauci zastanawiali się, do którego z rodziców jest bardziej podobna.

