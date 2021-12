Więcej na temat związków polskich gwiazd przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Agata i Piotr Rubikowie dziś są jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie i razem z dziećmi stanowią szczęśliwą rodzinę. Chociaż dziś mało kto potrafi sobie wyobrazić tę dwójkę osobno, fani kompozytora na początku jego znajomości z piękną modelką nie byli zbyt przychylni tej relacji. Główną przeszkodą miała być dosyć spora różnica wieku, która dzieli zakochanych. Czas pokazał jednak, że nie mieli racji, a dumni ze swojej miłości Rubikowie w tym roku świętowali 13. rocznicę ślubu.

Rodzina jest dla nich najważniejsza. Agata i Piotr Rubikowie są małżeństwem ponad 13 lat

Agata Rubik i Piotr Rubik poznali się w 2005 r. podczas finału wyborów Miss Polonia. Wówczas o tytuł najpiękniejszej Polki walczyła 19-letnia przyszła żona kompozytora, która posługiwała się panieńskim nazwiskiem Paskudzka. Modelka nie zdobyła korony, ale poznała miłość swojego życia.

Spotkaliśmy się podczas zgrupowania przed występami w konkursie Miss Polonia. Piotr, który pisał muzykę do przedstawienia, przyjechał, żeby zobaczyć nasze układy taneczne. Później się okazało, że znam jego twórczość, ale nie kojarzyłam jej z nazwiskiem. Więc wtedy rzeczywiście pomyślałam: fajny facet. I tyle. Poczułam sympatię, zainteresowanie - mówiła w wywiadzie dla magazynu "Gala".

Muzyk od razu zwariował na punkcie swojej ukochanej i to właśnie dla niej przeprowadził się z Warszawy do Wrocławia.

Od momentu poznania się, życie Piotra Rubika wywróciło się do góry nogami. Porzucił Warszawę i przeprowadził się do Wrocławia. Wszystko to dlatego, by spędzać z partnerką jak najwięcej czasu. Początkowo para spotykała się jedynie w weekendy, a Piotr Rubik pomieszkiwał w hotelu. Agata Rubik nie chciała przerywać studiów, dlatego to kompozytor dostosował do niej swoje ówczesne życie i w końcu przeprowadził się do stolicy Dolnego Śląska. Szybko poznał też rodziców ukochanej, którzy byli nim wprost zachwyceni.

Innego zdania byli jednak fani muzyka, którzy zwracali uwagę na dość dużą różnicę wieku, jaka dzieli obecnych małżonków. Agata Rubik jest bowiem młodsza od swojego męża aż o 19 lat. Para często jednak podkreślała, że nie stanowi to dla nich żadnego problemu.

Te dzielące nas lata są bez znaczenia. Nie jestem już gówniarzem, a jednak wciąż pozostaję na tyle dzieckiem, że różnica wieku między nami się zaciera. Nasze światy, choć różne, przenikają się. Nie jestem hermetyczny - mówił Piotr Rubik w wywiadzie dla magazynu "Gala".

Agata Rubik stała się dla Piotra Rubika muzą, której dedykował niektóre swoje utwory. Tak właśnie było między innymi z piosenkami do filmu "Ja wam pokażę!". Kompozytor oświadczył się ukochanej i po trzech latach znajomości wziął z nią ślub. Bajkowa ceremonia była zamknięta dla mediów, a zdjęcia z niej opublikował jedynie magazyn "Viva!".

Oświadczyny były bardzo kameralne, ślub huczny - mówił Piotr Rubik w rozmowie z "Super Expressem".

Rok po zaślubinach Rubikowie zostali rodzicami Helenki. Fani szybko dostrzegli, że dziewczynka jest niemal kopią swojej mamy. Nad urodą pierwszego dziecka rozpływał się również sam Piotr Rubik.

Z wyglądu na szczęście podobna do żony, więc piękna, a poza tym jest dzieckiem bardzo spokojnym, pogodnym. To nasze wielkie szczęście. Nie marudzi, nie histeryzuje. Widzę w niej duże zamiłowanie do muzyki, lubi tańczyć, śpiewać. Bawią ją próby gry na fortepianie - opowiadał kompozytor w rozmowie z "Super Expressem".

W 2013 r. małżeństwo powitało na świecie drugą córkę, Alicję. Dziś cała czwórka chętnie spędza ze sobą czas, co można zauważyć na Instagramie pary. Piotr i Agata Rubikowie często dodają zdjęcia ze swoimi dziećmi oraz zabawne filmiki, na których wszyscy razem tańczą. Kompozytor nigdy nie ukrywał, że rodzina jest dla niego na pierwszym miejscu.

Rodzina jest dla mnie fundamentalna. To, że mam dzieci, jest niesamowite. To wielki dar. Nie wyobrażam sobie życia bez nich – mówił w wywiadzie dla "Gali".

Chociaż Rubikowie są bardzo aktywni w sieci, rzadko można ich spotkać na ściankach czy zobaczyć w programach telewizyjnych. Na początku tego roku para zrobiła jednak wyjątek i wzięła udział w "Power Couple". Nie da się ukryć, że małżeństwo budziło skrajne emocje wśród widzów, a ich związek został wystawiony na niemałą próbę. Para odpadła tuż przed finałem i dziękowała fanom za wsparcie w trudnych chwilach. Ostatecznie zakochani wyszli z show dużo silniejsi.