Kate Middleton odwiedziła muzeum V&A w Londynie. Księżna podziwiała wyjątkową kolekcję jajek Fabergé. Trzy jajka na wystawę przekazała królowa Elżbieta. Dla Kate to była okazja, żeby wrócić do swoich zainteresowań sprzed dołączenia do rodziny królewskiej. W końcu żona Williama ma dyplom z historii sztuki! Para poznała się w trakcie studiów.

Wystawa "Fabergé in London: Romance to Revolution" to okazja żeby poznać historię niezwykle zdobionych, drogocennych jajek. Królowa Elżbieta na tę okazję przekazała w ręce muzeum "Jajko kolumnadowe", "Jajko mozaikę" i "Jajko kosz kwiatów".

Księżna Cambridge jest królewską patronką muzeum od 2018 roku. Widać, że sztuka to jej żywioł. Wystawę podziwiała z dużym zaangażowaniem.

Księżna Kate we wzorzystej bluzce na wystawie

Księżna jak zwykle wyglądała elegancko. Tym razem pozwoliła sobie na nieco bardziej wzorzyste ubranie. Włożyła niebieską, wiązaną pod szyją bluzkę kolorowe wzory. Krój i print nawiązywały do mody lat 70.

Kate Middleton Instagram - dukeandduchessofcambridge

Kate związała włosy w koński ogon, co pozwoliło wyeksponować jej złote kolczyki. Całość uzupełniały spodnie z wysokim stanem oraz pasek z wytłoczeniami przypominającymi krokodylą skórę.

Middleton mocno podkreśliła brwi. Na powiekach miała modne w tym sezonie smokey eye, w nieco lżejszej wersji. Oglądając wystawę, księżna nie zapomniała o maseczce.

Niezbyt często Kate pokazuje się w takim niezobowiązującym stroju. Jak wam się podoba w takiej stylizacji?