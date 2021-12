Więcej informacji na temat świątecznych zwyczajów gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Anna Lewandowska ma coroczną tradycję przedświąteczną. W jej domu choinkę ubiera się pod koniec listopada. Ze względu na młodszą córkę, która jest bardzo ciekawa nowych rzeczy, trenerka zadbała o to, by szklane bombki znalazły się od połowy w górę drzewka. To jednak nie powstrzymało Laury przed ściąganiem z niej ozdób. Dziewczynce tak spodobały się świąteczne ozdoby, że nie wypuszcza ich z rąk.

Anna Lewandowska przez Laurę musi pilnować choinki

Anna Lewandowska zabawnie przyznała, że "Laura to mały rozbójnik". Trenerka opublikowała na InstaStories krótkie nagranie, na którym widać młodszą córkę siedzącą przy choince. Obok niej leży sporo pościąganych z drzewka bombek. Trenerka doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że wystarczy chwila nieuwagi, by choinka wraz z wszystkimi ozdobami wylądowała na ziemi. By zapobiec katastrofie, musi mieć oczy dookoła głowy. Jak zdradziła, wystarczy chwila, by Laura ogołociła z bombek dół choinki.

Wszystko zdejmuje z choinki - napisała.

"Lewa" opublikowała zdjęcie w stylowym garniturze, a my patrzymy na ogromnych rozmiarów salon trenerki. Laura odziedziczyła po sławnej mamie zamiłowanie do aktywności fizycznej i upilnowanie jej w tak dużym pomieszczeniu musi być sporym wyzwaniem.

Być może w przyszłym roku Ania wybierze choinkę na pniu, dzięki czemu Laura nie będzie miała dostępu do bombek.