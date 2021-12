Więcej newsów o royalsach przeczytacie na gazeta.pl.

Książę Karol nie widział młodszego syna, księcia Harry'ego, od prawie ośmiu miesięcy. Ostatnie spotkanie miało miejsce podczas pogrzebu księcia Filipa w kwietniu. Karol wciąż nie poznał wnuczki Lilibet, urodzonej w lipcu. Osoba pracująca dla rodziny królewskiej wyznała, że Karola bardzo dotknęła decyzja syna o opuszczeniu rodziny.

Karol był ogromnie zraniony, gdy Harry i Meghan po prostu zrzucili to na rodzinę, że rezygnują ze swoich ról i przenoszą się za granicę.

Książę Karol i książę Harry znowu rozmawiają

Źródła donoszą, że ojciec z synem odnowili kontakt. Jest on póki co bardzo zachowawczy, ale to kierunek w dobrą stronę.

Nie sądzę, że to wszystko jest usłane różami. To nie jest tak, że raz w tygodniu siadają do rozmowy przez telefon, aby porozmawiać od serca - mówi osoba z Pałacu.

Harry podczas szumnie nagłaśnianego wywiadu, którego wraz z Meghan udzielił w marcu Oprah Winfrey, był brutalnie szczery w przemyśleniach na temat ojca. Twierdził, że zarówno jego brat William, jak i ojciec są uwięzieni z powodu swoich ról. W maju Harry twierdził, że Karol oczekiwał, że będzie "cierpiał" tak jak on.

Tylko dlatego, że cierpiałeś, nie oznacza to, że twoje dzieci muszą cierpieć ... To nie ma sensu - powiedział Harry w swoim Apple+ dokumencie, "The Me You Can't See".

W czerwcu Harry miał odwiedzić Wielką Brytanie i pojawić się na odsłonięciu pomnika upamiętniającego zmarłą matkę, księżną Dianę. Podczas tej wizyty ojciec i syn rzekomo umówili się na wspólny posiłek, ale nie wierzy się, że ta kolacja rzeczywiście się wydarzyła.

Królewskie święta bez Meghan i Harry'ego

Księżna Meghan i książę Harry nie pojawili się wspólnie w Wielkiej Brytanii od czasu opuszczenia jej w marcu 2020 roku. Jak donosi "Page Six", para i ich dwoje dzieci, Lilibet i Archie, nie dołączą do rodziny królewskiej na Boże Narodzenie. Jak wiadomo, wspólne obchody świąt są wpisane w protokół królewski. Można by pomyśleć, że okres świąteczny to idealny moment na pogodzenie się, lecz tak się raczej nie stanie.

Myślę, że rodzina akceptuje sytuację. Nie są zirytowani. Akceptują rzeczy takimi, jakimi są - mówi osoba zaznajomiona ze sprawą.

2022 będzie ogromnym rokiem dla rodziny królewskiej. W czerwcu rozpoczną się obchody platynowego jubileuszu 95-letniej królowej. Oczekuje się, że Harry i Meghan oraz ich dzieci pojawią się na uroczystości.