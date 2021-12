Więcej o rodzinnych konfliktach gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl.

Borys Szyc należy do grona gwiazd, które oszczędnie wypowiadają się na temat życia prywatnego. Wiadomo jednak, że przez lata unikał kontaktu z ojcem, Jerzym Michalakiem. Aktor do tego stopnia miał mu za złe porzucenie rodziny, że zrezygnował z jego nazwiska. Zamiast tego korzysta z panieńskiego nazwiska matki. Na Instagramie żony Szyca pojawiło się zdjęcie przedstawiające małego Henryka. Fotografię skomentował dziadek chłopca, który nawiązał do jego nazwiska.

Ojciec Borysa Szyca ma żal do syna o nazwisko wnuka

Borys Szyc doczekał się dwójki dzieci. Aktor z poprzedniego związku z Anną Bareją ma 17-letką córkę Sonię. Owocem miłości Szyca z Justyną Nagłowską jest syn, któremu dali na imię Henryk. Chłopiec jest ich oczkiem w głowie, a para chętnie publikuje rodzinne zdjęcia, na których widać twarz dziecka. Fotografia przedstawiająca Henryka w jesiennym anturażu zwróciła uwagę Jerzego Michalaka, który w komentarzach nawiązał do opisu zdjęcia.

Smacznych kasztanów, życzy Henryk Szyc-Nagłowski - napisała żona Szyca.

Ojciec aktora nie może oswoić się, z tym że jego wnuk także nie odziedziczył nazwiska Michalak. Na jego słowa zwięźle odpowiedziała Justyna Nagłowska.

A nie zmieści się wam jeszcze jedno nazwisko - zapytał Jerzy Michalak w komentarzach.

Nie - odpowiedziała krótko Justyna Nagłowska.

Ojciec Borysa Szyca ma żal do syna o nazwisko wnuka Fot. Instagram/ jus_naglowska

Dopiero niedawno aktor postanowił spróbować naprawić relację z ojcem.