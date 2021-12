"House of Gucci" w reżyserii Ridleya Scotta to najbardziej wyczekiwany film tego roku. Choć premiera we Włoszech zaplanowana jest dopiero na 16 grudnia, Patrizia Gucci już teraz zapowiada wniesienie pozwu przeciwko twórcy dzieła. Twierdzi, że sposób, w jaki przedstawiono jej rodzinę, jest haniebny, a scenariusz mija się z prawdą. "Całkowity wymysł" - ocenia.

