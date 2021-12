Więcej na temat stylizacji gwiazd i mody znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl

Agnieszka Woźniak-Starak od dawna interesuje się modą i przyciąga spojrzenia stylizacjami. Miłość do łączenia strojów przelała na własne projekty ubrań. Nie każdy może sobie na nie pozwolić, ale kolekcji dziennikarki nie można odmówić oryginalności. Ostatnio wróciła do Polski po wakacjach w ciepłych krajach. Była pozytywnie zaskoczona warszawską pogodą i zrobiła sobie zdjęcie, pozując w kapeluszu.

Agnieszka Woźniak-Starak w czarnej stylizacji zachwyciła fanów. Wybrała nietypowy dla niej dodatek

Dziennikarka rzadko pojawia się w kapeluszach. Podczas jednego z odcinków "Dzień dobry TVN" z udziałem stylistki powiedziała, że ma w swojej szafie kilka takich dodatków, ale nie może się do nich przekonać. Widocznie coś się zmieniło, ponieważ postanowiła założyć czarne, stylowe nakrycie głowy. Choć pogoda nie rozpieszcza, musiało być tego dnia dosyć ciepło, ponieważ zapozowała do zdjęcia na dworze bez kurtki.

No i gdzie ten śnieg? - zapytała fanów na Instagramie Agnieszka Woźniak-Starak.

Mimo że wybrała czarną stylizację, fani zauważyli, że bije od niej blask.

Uwielbiam. Te oczy, ten uśmiech.

Pani Agnieszko, pytanie "gdzie ten śnieg?" jest retoryczne. A jak ten śnieg ma padać przy pani, kiedy tym pięknem go pani roztapia?

Klasa sama w sobie, jak zawsze. Kapelusze mają dusze - skomentowali fani na Instagramie.

Dziennikarka dopiero co wróciła z wakacji. Choć nie zdradziła, w jakim kierunku się udała, wygrzewała się w słońcu i basenie. Wiele osób żartobliwie namawiało ją, by nie wracała do Polski z powodu pogody. Jednak obowiązki wzywały i po kilku dniach Agnieszka Woźniak-Starak ponownie pojawiła się na antenie TVN. Na InstaStories nagrała wrażenia z pierwszego dnia pracy po urlopie. O poranku za oknem studia przywitało ją słońce, mimo że spodziewała się powrotu do mroźnej Warszawy. "Pisali mi, żeby nie wracać, bo jest beznadziejnie, a tu proszę, jakie widowiskowe poranki" - dodała. Dlatego też zdecydowała się na jeszcze jesienną, a nie zimową stylizację.