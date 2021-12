Więcej na temat urządzania wnętrz znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl

Borys Szyc i Justyna Nagłowska w ubiegłym roku zostali rodzicami Henryka. W marcu świętowali jego pierwsze urodziny, a co jakiś czas na ich profilach w mediach społecznościowych pojawiają się rodzinne kadry z najmłodszym członkiem rodziny. Tym razem żona aktora dodała na Instagramie nagranie, na którym widać syna, który bawi się w dziecięcym łóżeczku. Wiemy, co to za model.

Żona Borysa Szyca pokazała łóżeczko syna. Takie samo jak u Lewandowskich

Justyna Nagłowska co jakiś czas pokazuje zdjęcia swoich dzieci w mediach społecznościowych. Oczkiem w głowie jest ostatnio jej jedyny syn Henryk. To właśnie on potrzebuje najwięcej uwagi rodziców. Czekając na jego narodziny, żona aktora urządzała mu przytulny kącik w małżeńskiej sypialni. Znalazło w nim miejsce przenośne łóżeczko dla noworodka, komoda i stylowy przewijak. Teraz, kiedy syn zbliża się do drugich urodzin, rodzice zapewnili mu więcej miejsca. Henryk zmienił łóżeczko na większe i wygodniejsze. Na jednym z ostatnich InstaStories Justyna Nagłowska pokazała syna w jego kąciku. Łóżeczko jest stylowe, choć nie z najwyższej półki cenowej.

Łóżeczko to produkt marki Woodies, które w składzie ma ekologiczne sosnowe drewno. Model ten w podstawowej wersji o wymiarach 120x60 cm kosztuje u producenta 579 złotych. Dla starszego dziecka, z wymiarami 140x70 cm to koszt 739 złotych. Oczywiście do tego trzeba doliczyć koszt materaca. Takie samo dostała Laura Lewandowska, kiedy przyszła na świat. Łóżeczko jest w kolorze orzecha, mocno w stylu vintage, z ozdobnymi bokami. Pasuje zatem do stylowych wnętrz w podobnej aranżacji.

Syn Justyny Nagłowskiej i Borysa Szyca - Henryk fot. instagram.com