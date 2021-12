Królewski protokół to zbiór zasad, którymi rodzina królewska kieruje się każdego dnia. Zawarte jest w nim, co wypada, a czego nie wypada robić oraz wskazówki do każdej sfery życia monarchii - jak się ubierać, jak siadać, jak i do kogo wypada się odezwać, a kogo należy pominąć. Reguły są niezwykle surowe, a każda próba ich złamania spotyka się z ogromną krytyką monarchii.

5 East News Otwórz galerię Na Gazeta.pl