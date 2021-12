Britney Spears bez wątpienia zapisała się już w historii światowej popkultury. Przedstawimy wam kluczowe momenty w karierze piosenkarki od czasów pierwszego hitu "Baby one more time" z 1998 roku, po jej walkę o zniesienie kurateli w 2021.

"Baby one more time"

Britney Spears jako 15-latka chodziła od wytworni do wytwórni w Nowym Jorku, aż natrafiła na przesłuchania do żeńskiej grupy muzycznej "Innosense". Nie udało jej się dostać do zespołu, ale wypatrzył ją wówczas przedstawiciel Jive Records, Larry Rudolph, który gdy usłyszał jej demo z piosenką "I have nothing" Whitney Houston, postanowił zaryzykować. Wytwórnia podpisała z nią niezobowiązujący kontrakt na pierwszy album, który w 1998 roku promowała piosenka "Baby one more time".

Britney Spears screen YT

Utwór okazał się światowym przebojem i zagwarantował Britney nie tylko kolejne kontrakty, ale również światową sławę. Debiutancki album sprzedał się w nakładzie 35 milionów egzemplarzy, zostając najlepiej sprzedającą się płytą nagraną przez niepełnoletniego artystę w historii muzyki, a także trzecim najlepiej sprzedającym się albumem nagranym przez kobietę. Od premiery "Baby one more time" minęły już 23 lata, a piosenka wciąż jest hitem, który słychać w głośnikach w niejednym klubie.

Odważny wizerunek i sesja do "Rolling Stone"

Wizerunek zaledwie 18-letniej Britney był komentowany na całym świecie. Z pozoru niewinna nastolatka odważnie eksponowała swoje ciało, a kwintesencją tego była kultowa dziś okładka magazynu "Rolling Stone", na którym Brit w samej bieliźnie leży na łóżku z telefonem i maskotką w ręku.

Britney Spears Rolling Stone

W dzisiejszych czasach, gdy Instagram jest wypełniony nagością i odważnymi zdjęciami, taka okładka przeszłaby bez echa, ale pod koniec lat 90., był to jeden z najgorętszych tematów.

Związek z Justinem Timberlakiem

Britney szybko stała się najpopularniejszą piosenkarką na świecie. Nie tylko jej przeboje robiły furorę, życie prywatne też bardzo interesowało ludzi. W końcu związała się z wokalistą N Sync - Justinem Timberlakiem. Byli ulubioną parą światowego show-biznesu, nazywano ich nawet księżniczką i księciem popu. Ich stylizacje, w których pojawiali się na branżowych imprezach, są odtwarzane do dziś. I choć ich związek nie przetrwał, mało kto o nim zapomniał.

Britney Spears i Justin Timberalake Lucy NICHOLSON / EAST NEWS

Pocałunek z Madonną i występ z wężem na VMA

Britney show kradła jednak przede wszystkim na scenie. Piosenkarka ma na swoim koncie kultowy już występ z gali Video Music Awards w 2001 roku. Czemu przeszedł do historii? 20-letnia wówczas Brit paradowała w skąpym stroju na scenie, śpiewając piosenkę "I am slave for you", trzymając na ramionach żywego pytona.

Jednak dopiero dwa lata później przyszedł jeszcze głośniejszy moment w karierze piosenkarki - wspólny występ z Madonną i Christiną Aguilerą podczas VMA 2003. Panie po odśpiewaniu wspólnie piosenki "Like a virgin" oraz "Hollywood" uraczyły się namiętnym pocałunkiem na oczach kamer, które były też zwrócone na siedzącego na widowni Justina.

Madonna, Britney Spears, 2003. East News

Szybki ślub w Las Vegas

Mimo że Britney Spears w 2004 rogu była singielką, wzięła ślub. Piosenkarka była w Las Vegas ze znajomymi, a także z przyjacielem z dzieciństwa - Jasonem Allenem Alexandrem. W ferworze zabawy w mieście grzechu wyszła za kumpla sprzed lat. Było to najkrótsze małżeństwo w historii show-biznesu, bowiem trwało jedynie 55 godzin. Gdy sztab piosenkarki się o tym dowiedział, szybko zadziałał, aby unieważnić ślub.

Britney Spears i Jason Alexander to rekordziści. Ich ślub wzięty po pijaku w Las Vegas unieważniono po 55 godzinach. EAST NEWS

Załamanie nerwowe i ogolenie głowy

Rok 2007 dla Britney Spears był jednym z najcięższych w życiu. Po dwóch latach burzliwego małżeństwa z tancerzem Kevinem Federlinem piosenkarka wniosła o rozwód. Przypomnijmy, że byłą również już 26-letnią matką dwóch małych synów. Niepowodzenie w życiu prywatnym, presja otoczenia i kilkudziesięciu paparazzich towarzyszących jej na każdym kroku- to wszystko mocno odbiło się na zdrowiu psychicznym Britney. Zaczęły się imprezy, nadużywanie alkoholu czy narkotyków.

Britney Spears w 2008 r. EAST NEWS

Momentem kulminacyjnym było ogolenie głowy na łyso w podrzędnym salonie fryzjerskim w środku nocy. Widział to cały świat, który - zdawało się - tylko czekał na jej kolejne potknięcia. Z jednej strony ludzie jej współczuli, z drugiej z chęcią obserwowali jej każdy błąd.

Britney Spears EAST NEWS

Gdy ze zdrowiem psychicznym Britney było coraz gorzej, do akcji wkroczył jej ojciec - Jamie Spears. Mając na uwadze dalsze losy córki oraz jej finanse, za pośrednictwem sądu nałożył na nią kuratelę. Świat odetchnął z ulgą. Britney się uspokoiła, zaczęło jej się układać.

Trzy miesiące po wyjściu ze szpitala psychiatrycznego Brit wróciła do pracy na pełnych obrotach. Zagrała w serialu, wydała hitową płytę "Circus" i wyruszyła w trasę koncertową. Ludzie kochali patrzeć, jak się podnosi z upadku. Wtedy jeszcze nikt nie wiedział, co się kryło za jej ubezwłasnowolnieniem.

Walka o wolność

Britney została ubezwłasnowolniona w 2008 roku. Od tamtej pory wydała cztery płyty, zagrała kilkaset koncertów, wystąpiła w kilku reklamach, serialu, wypuściła na rynek własne perfumy. Mało kto się zastanawiał nad tym, że w tym czasie sama nie mogła zadecydować o niczym. Nie miała dostępu do zarobionych przez siebie pieniędzy, a każdy jej ruch był kontrolowany przez ojca oraz ochronę.

Pierwszy przełom nastąpił na początku 2019 roku, gdy Britney odwołała kolejną rezydenturę w Las Vegas: Domination Tour. Zaczęto spekulować, że ze zdrowiem psychicznym piosenkarki znowu jest źle. Okazało się jednak, że po latach życia pod nadzorem piosenkarka się zbuntowała.

Britney Spears Agencja Gazeta

Założony przez fanów ruch #FreeBritney początkowo był uznawany za nierzetelny i promujący teorie spiskowe. Wszystko się jednak zmieniło, gdy świat usłyszał zeznania samej Britney w czerwcu 2021 roku. Piosenkarka przyznała, że przez lata była zniewolona, szantażowana, zmuszana do pracy i pozbawiona wszelkich praw. Gdy świat obiegły te doniesienia, sprawa sądowa o zniesienie kurateli nagle ruszyła. Piosenkarka zatrudniła własnego prawnika. W listopadzie 2021 odzyskała upragnioną wolność. Przykład sprawy kurateli Britney zmienił nawet kalifornijskie prawo.

Britney Spears 2 grudnia 2021 roku skończyła 40 lat. Jak sama przyznaje na Instagramie, nie chce występować, a wieść zwykłe rodzinne życie. Teraz gdy wreszcie jest wolna, może żyć wedle własnego planu. Jako gwiazda muzyki osiągnęła już wszystko i stała się ikoną popkultury, o której będzie się pamiętać przez dziesiątki lat.

Britney Spears East News