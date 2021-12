Informacje na temat polskich i zagranicznych gwiazd znajdziesz również na stronie Gazeta.pl

Hollywood ściąga do siebie ludzi filmu z całego świata. Wielu gwiazdom wielkiego formatu wyjazd do Stanów Zjednoczonych otworzył drzwi do kariery. Miłym zaskoczeniem jest, gdy taką gwiazdę możemy gościć na polskiej ziemi. Powody odwiedzin bywają różne. Niezliczone wizyty Paris Hilton pamiętają chyba wszyscy. Jednak nie wszystkich gwiazd byśmy się spodziewali. Poniżej aktorzy i aktorki Hollywood, którzy odwiedziły Polskę:

Richard Gere znany z takich filmów jak "Pretty Women", "Mój przyjaciel Hachico". Odwiedził Polskę w 2019 roku przy okazji odbierania nagrody w Toruniu podczas Festiwalu Camerimage. Co ciekawe odwiedził Sejm i pozował z Małgorzatą Kidawą - Błońską.

Jared Leto aktor i wokalista "30 Seconds To Mars" wraz ze swoim zespołem już wielokrotnie koncertowali w Polsce. Jared nie ukrywa, że uwielbia polskie pierogi. W 2019 roku przed graniem wielkiego koncertu na Tauron Arenie w Krakowie wokalista wybrał się na ulubiony posiłek.

Jared Leto z pierogami Fot. jaredleto/Instagram

Natalie Portman to aktorka, której nikomu nie trzeba przedstawiać! W ramach jubileuszowej edycji warsztatów audiowizualnych Sławomira Idziaka w 2015 roku Natalie Portman odwiedziła Kraków. Nie ukrywała poruszenia wizytą w Polsce, ponieważ jak sama przyznała, korzenie polskie ma ze strony ojca.

Paul Wesley z serialu "Pamiętniki Wampirów", a właściwie Paweł Wasilewski to hollywoodzki aktor, którego rodzice są Polakami. Co ciekawe aktor całkiem nieźle radzi sobie z mówieniem po polsku, a nawet wziął czynny udział w wyborach prezydenckich. Gwiazdę można spotkać w Polsce, gdzie odwiedza swoich dziadków.

Paul Wesley w Warszawie Instagram/paulwesley

Lisa Kudrow znana jako Phoebe z sitcomu "Przyjaciele". Aktorka pod koniec 2008 roku wzięła udział w programie "Sekrety Rodzinne Gwiazd". W poszukiwaniu kuzyna w Polsce dotarła do Gdyni, gdzie odwiedziła rodzinę.

Lisa Kudrow, gwiazda serialu 'Przyjaciele', jest żydówką polskiego pochodzenia. Rodzina od strony jej ojca mieszka w Gdyni. Facebook.com/ LisaKudrow

Agelina Jolie oprócz bycia największej sławy aktorką jest osobą o wielkiej empatii. Robi co może, by pomóc potrzebującym, walczyć o prawa zwierząt czy wypowiada się krytycznie o ociepleniu klimatycznym. W 2011 roku znalazła również czas by odwiedzić były obóz koncentracyjny w Oświęcimiu. Jej szczerość w przejmowaniu się światem podkreśla fakt, że nie wzięła ochroniarzy, by nie zwracać na siebie uwagi i móc spokojnie kontemplować.

Angelina Jolie z dziećmi Fot. East News

Henry Cavill, czyli tytułowy "Wiedźmin". Aktor znany z produkcji Netfliksa pojawił się w Polsce podczas wykonywanych po części w naszym kraju zdjęć do "Wiedźmina". Co ciekawe był również jedną z gwiazd podczas premiery serialu wyświetlanego w stolicy. Aktor został przyłapany na imprezowaniu w jednym z warszawskich barów.

Henry Cavill i Maciej Musiał instagram/maciejmusial_official

Jesteśmy ciekawi, jakie wy spotkaliście gwiazdy wielkiego formatu na polskich ulicach.