We wtorek dowiedzieliśmy się, że były mąż piosenkarki, Emil S. ma postawionych 45 zarzutów prokuratorskich. Sprawa dotyczy przede wszystkim ukrywania pieniędzy przed wierzycielami, a także przywłaszczania ponad ośmiu milionów złotych. Działająca w spółce byłego męża Doda, również nie uciekła od odpowiedzialności, jednak piosenkarce postawiono tylko jeden zarzut. Jest podejrzana o pomoc w ukryciu środków przed inwestorami.

Doda zapowiada batalię sądową. Wokalistka ma doświadczenie na sali rozpraw

Wobec Emila S. zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości czterech milionów złotych, dozoru policji, a także zakazu opuszczania kraju. Doda musiała zapłacić o wiele mniej, bo kilkadziesiąt tysięcy złotych kaucji. Mówiło się, że również ma dozór policji, czemu sama zainteresowana właśnie zaprzeczyła.

Doda prosto z łóżka komentuje sprawę z prokuraturą

Doda o poranku nagrała fanom kilka słów prosto z łóżka, w którym odniosła się do postawionego jej zarzutu. Piosenkarka zaapelowała do fanów, aby nie wierzyli we wszystko, co przeczytają. Dodała, że w przeciwieństwie do byłego męża, nie ma dozoru policji.

W związku z tymi plotkami, które czytacie i rzeczami, które trzeba dzielić na pół. Nie mam żadnego dozoru trzy razy w tygodniu. To są jakieś bzdury. Nie. Policja mnie nie zatrzymała. Kolejna bzdura - mówiła prosto z łóżka Rabczewska.

Co ciekawe, Doda przyznała, że jest zadowolona z obiegu spraw. Jak sama wyznaje, od pół roku czekała na postawienie jej zarzutu. Była na to przygotowana.

Normalnie jak człowiek poszłam sobie na prokuraturę. Jestem szczęśliwa, że w końcu dostałam ten zarzut, bo czekałam na to i stresowałam się tym od ponad pół roku. Każdy, kto ogląda mojego Instagrama o tym wie, że zdawałam sobie sprawę, w co zostałam wmanipulowana. Cieszę się, że mam to z głowy i teraz mogę się skupić na pracy. Poczułam swego rodzaju ulgę... - podsumowała.

