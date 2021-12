Więcej informacji na temat przygotowań gwiazd do świąt na stronie głównej Gazeta.pl

Małgorzata Socha chroni prywatność swoją i dzieci, dlatego też nie publikuje zdjęć, na których widać twarze pociech. Aktorka nie ma jednak problemów z tym, by pokazywać zakamarki mieszkania. Jakiś czas temu chwaliła się przytulnym salonem i pokojem dzieci. Teraz możemy podziwiać kuchnię.

Małgorzata Socha w ferworze świątecznych przygotowań

Widać, że Małgorzata Socha kocha Boże Narodzenie. Dopiero co chwaliła się wieńcami i roślinami, które kupiła, by przystroić nimi dom. Teraz pokazała kolejne świąteczne osoby. Gwiazda "BrzydUli" rozłożyła je na wyspie kuchennej. Są różnokolorowe bombki, wieńce, wstążki, kokardki - słowem miszmasz. Aktorka dopiero rozplanowuje, gdzie co powiesi i położy. Wskazuje na to opis pod zdjęciami, które znalazły się na Instagramie.

Warsztat Świętego Mikołaja już otwarty - czytamy.

Na kadrach, również tych zamieszczonych na InstaStories, możemy zobaczyć, że praca wre. Zajęte są też dzieci, które bawią się w kuchni pośród świątecznych ozdób. Uwagę przyciąga też samo pomieszczenie. Możemy podejrzeć, jak Socha urządziła kuchnię. Aktorka zdecydowała się wszak na jasne fronty mebli i równie jasne blaty. Nie zabrakło też wyspy kuchenne i licznych ozdób. To one sprawiają, że lokum wygląda na przytulne i ciepłe. Całość prezentuje się bardzo naturalnie, nie jak przestrzeń wyjęta z katalogu.

