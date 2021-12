Więcej o aktywnie zawodowo matkach przeczytasz na Gazeta.pl

Ida Nowakowska została mamą zaledwie pół roku temu. Gwiazda nie ukrywała, że za wszelką cenę postara się połączyć pracę z macierzyństwem. Jak powiedziała, tak zrobiła. Prezenterka angażuje się w wiele projektów, a na planach zawsze towarzysz jej syn.

Ida Nowakowska "Nie mogę nawet na chwilę dać Maxa komuś na ręce"

Pierwsze miesiące po urodzeniu dziecka to okres pełen magicznych chwil. W tym czasie ważne dla wielu rodziców jest aktywne uczestniczenie w życiu malucha. U Idy Nowakowskiej nie jest inaczej. W wywiadzie dla Jastrząb Post prezenterka ujawniła, że zabiera syna dosłownie wszędzie.

Jak miał sześć tygodni byliśmy na pierwszym castingu, więc jest takim moim najcudowniejszym towarzyszem.

Zapytana o zatrudnienie niani gwiazda wyjaśnia, że nie jest osobą, która oddałaby dziecko w ręce obcej osoby. W rodzinie Idy nigdy nie było niani co może być powodem takiej decyzji.

Jestem taką osobą, co wszyscy uznają, że nawet nie mogę na chwilę dać na ręce Maxa komuś, bo się boję, że coś nie tak, źle. Więc tak naprawdę tylko moja mama i Jack jak na razie się opiekują Maxem.

Gospodyni "You Can Dance - nowa generacja" zapewnia, że na backstage'u maluchem opiekuje się babcia, a sama prezenterka każdą możliwą chwilę spędza z synem, co często pokazuje na Instagramie.

Ida Nowakowska bardzo szybko wróciła do pracy i nie odpuszcza nawet na chwile. Po programach, takich jak "Dance, Dance, Dance", "The Voice Kids" czy "YCD - nowa generacja", poprowadzi program "Od niemowlaka do przedszkolaka" na TVP Kobieta. Prezenterka będzie zadawać ekspertom nurtujące młodych rodziców pytania.

