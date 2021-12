Więcej ciekawostek na temat życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl



REKLAMA

Anna Lewandowska ma ostatnio intensywny czas. W poniedziałek zachwycała na gali wręczenia Złotej Piłki w Paryżu. Teraz można ją zobaczyć na okładce specjalnego dodatku do "Twojego Stylu". Trenerka opowiada o biznesie. Podzieliła się też tym, jak łączy karierę z byciem mamą, spełniając się we wszystkich ważnych dla niej rolach.

Zobacz wideo Anna Lewandowska śpiewa w samochodzie

Przepis na sałatkę nicejską Anny Lewandowskie. Szybko i zdrowo

Chociaż Robert Lewandowski nie wrócił z Paryża ze Złota Piłką, to w tym tygodniu parze nie będzie brakowało sukcesów. Anna Lewandowska od lat rozwija swój własny biznes, skupiony na zdrowym stylu życia. Kobieta promuje zdrową żywność, ma własną markę odzieży sportowej i linię kosmetyków. Wprowadziła też na rynek aplikację pomagającą utrzymać zdrowe nawyki.

Anna Lewandowska na okładce dodatku "Twojego Stylu"

Jej sukcesy nie uszły uwadze dziennikarzy "Twojego Stylu", którzy zaprosili ją na rozmowę do dodatku "Kobieta w biznesie". Zdjęciem z okładki magazynu Lewandowska pochwaliła się na Instagramie.

Zachęcam do lektury okładkowego wywiadu, w którym podzieliłam się swoim biznesowym doświadczeniem z redaktor @agnieszkalitorowiczsie – napisała.

Gala Złotej Piłki. Siostra Lewandowskiego dumnie o bracie. "Jesteś najlepszy"

Nieważne, czy pracujecie w korporacji, lokalnej firmie, prowadzicie własny interes, działacie jako JDG, czy stawiacie dopiero pierwsze kroki w świecie biznesu - ten magazyn może być dla was źródłem fajnej inspiracji – zapewniła trenerka.

W zapowiedzi wywiadu na okładce opublikowanej przez "Twój Styl" czytamy, że Lewandowska inwestuje w to, co rozumie i kocha. Myślicie, że to dobry sposób na robienie interesów?