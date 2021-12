Więcej na temat ciąż gwiazd na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Te gwiazdy ukrywały ciążę przed mediami. Sarsa ujawniła się dopiero, gdy urodziła

Rihanna jest w ciąży? Po ostatnim wyjściu wokalistki zagraniczne media rozpisują się na ten temat. Wszystkiemu winien jest gest, który wykonała podczas wizyty na Barbados.

Zobacz wideo Maffashion chciała zapłacić, by nie publikowano jej zdjęć w ciąży [PLOTKERSI EXTRA]

Rihanna jest w ciąży?

30 listopada o północy Barbados stał się republiką. Z tej okazji zorganizowano uroczystość, podczas której na prezydentkę zaprzysiężono byłą gubernatorkę generalną wyspy, Sandrę Mason. Na wydarzeniu pojawiła się również Rihanna, która jest dumną obywatelką Barbadosu. Wokalistka miała na sobie długą dopasowaną suknię, która delikatnie się na niej opinała. Podczas wydarzenia fotoreporterzy uchwycili też moment, w którym piosenkarka delikatnie trzyma się za brzuch (wszystkie kadry znajdziecie w naszej galerii). Kiedy zdjęcia trafiły do sieci, internauci natychmiast zaczęli spekulować, że Rihanna jest w ciąży z ASAP Rockym! Dopatrywali się nie tylko ciążowych kształtów, ale szybko okrzyknęli, że gest wokalistki nie był przypadkowy.

O sprawie rozpisały się zagraniczne media. O potencjalnej ciąży wokalistki możemy przeczytać m.in. w takich portalach, jak: USA Today News, The Sun czy HITC. Sama zainteresowana, ani raper ASAP Rocky póki co nie odnieśli się do tych rewelacji.

Plotki o ciąży był już wcześniej. Rihanna: To plan Boga

Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, kiedy do mediów przedostały się plotki o ciąży wokalistki. W 2019 roku mówiło się również, że Rihanna spodziewa się dziecka. Wówczas w wywiadzie dla "Vogue'a" przyznała: Nie myślę o takich rzeczach. Ale nie wiem, to plan Boga.

Rihanna i ASAP Rocky są w związku od 2020 roku. Raper zdradził, że spotyka się z wokalistką w wywiadzie dla magazynu "GQ". We wrześniu, podczas MET Gali zakochani zdecydowali się na pierwsze wspólne wyjście na ściankę.