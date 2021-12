Wieści o życiu rodzinnym polskich i zagranicznych gwiazd znajdziesz również na stronie Gazeta.pl.

Rafał Maślak i Kamila Maślak w sierpniu powitali na świecie drugie dziecko. Niedawno Mister Polski pochwalił się na Instagramie zdjęciami z chrztu Michaliny. Celebrowali tę chwilę, by później świętować w rodzinnym gronie. W komentarzach nie zabrakło życzeń szczęścia od fanów, jednak pojawiły się i mniej pozytywne wiadomości. Część z internautów zaczęła krytykować ich decyzję i atakować Kościół, jako instytucję. Kamila udzieliła nam komentarza, którym zamknęła usta dogryzającym osobom.

Kamila Maślak odpowiada na krytykę fanów po chrzcie córki

Internauci w komentarzach zarzucili Maślakom, że zdecydowali się ochrzcić swoje dziecko i wychować je w wierze "zakłamanej instytucji".

Lepiej jakby sama wybrała, lub zadecydowała, czy chce być automatycznie włączona w ten pedofilski kościół.

Tyle złego w kościele, a ludzie dalej w to brną.

Jak można nadal do tej zakłamanej instytucji pchać dziecko? - czytamy.

Skontaktowaliśmy się z Kamilą z prośbą o komentarz. W rozmowie z Plotkiem żona Rafała Maślaka przyznała, że wiara jest indywidualną sprawą, a ona sama nie wyobrażała sobie, by nie ochrzcić córki. Niezależnie od opinii innych osób z mężem zrobili, to co uważali za słuszne.

Myślę, że każdy z nas ma prawo wierzyć w to co chce i kultywować tradycje, które są dla niego ważne. Nie wyobrażam sobie, żebym miała nie ochrzcić naszych dzieci, czy się to komuś podoba czy nie - mówiła Kamila w rozmowie z Plotkiem

Trzeba przyznać, że Kamila postawiła sprawę jasno.