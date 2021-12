Bądź na bieżąco. Więcej ciekawych artykułów o gwiazdach i show-biznesie przeczytasz na Gazeta.pl.

REKLAMA

Ida Nowakowska jest w szczęśliwym związku z Jackiem Herndonem. Para pobrała się w 2015 roku. W maju na świat przyszło ich pierwsze dziecko, syn Max. Prezenterka długo trzymała ciążę w tajemnicy. Narodzinami pociechy podzieliła się z fanami w social mediach od razu po porodzie. Niedługo po urodzeniu syna wróciła do pracy w TVP.

Ida Nowakowska na Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej

Zobacz wideo Ida Nowakowska ukrywa imię syna. Dlaczego? "Nie mieliśmy go, a później..."

Ida Nowakowska zdradziła, co sądzi o TVP

W TVP mogliśmy oglądać Idę Nowakowską między innymi jako prezenterkę w porannym show "Pytanie na Śniadanie", "The Voice Kids" czy "You Can Dance - Nowa Generacja". Przez pewien czas była też jurorką w "Dance Dance Dance". W jednym z ostatnich wywiadów dla Pomponika, Ida została zapytana, czy ogląda "Wiadomości". Prezenterka odpowiedziała bez wahania.

Oczywiście. Uwielbiam TVP Info i oglądam, i jestem bardzo wdzięczna. Oglądam różne programy z wiadomościami, ponieważ chcę zobaczyć też, co opozycja mówi na różne tematy. Jestem osobą od zawsze zainteresowaną polityką (...). Każda rzecz, którą robimy w życiu, nawet to, że jesteśmy tu, stoimy, rozmawiamy, jest częścią polityki. Nie znam się na tym jakoś świetnie, aczkolwiek mam swoje zdanie i staram się interesować tym jak najbardziej. I tak, oczywiście, oglądam "Wiadomości".

Ida Nowakowska opowiedziała o chrzcie syna. Nie planuje hucznej imprezy

W rozmowie Nowakowska przyznała, że "Wiadomości" są dla niej wiarygodnym źródłem oraz dodała kilka pochwalnych słów na temat pracodawcy i współpracowników.

Ludzie nie widzą, jak wygląda to wszystko zza kulis. Myślą sobie: tu wszystko świetnie, a potem ktoś na kogoś krzyczy, coś jest niemiło. Słyszy się różne rzeczy, straszne czasami czytam. Nie wiem, jaka jest atmosfera gdzieś indziej, wiem, że u nas, czyli w TVP, jest po prostu fantastycznie. Są tutaj ludzie, którzy reprezentują crème de la crème, jeśli chodzi o profesjonalizm, w każdym zespole.

Zgadzacie się z Idą?