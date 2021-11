Więcej informacji o brytyjskiej rodzinie królewskiej znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Królowa Elżbieta od blisko 70 lat zasiada na brytyjskim tronie. Pierwszy w kolejce do przejęcia po niej władzy jest książę Karol. Niektórzy uważają jednak, że szybko zrzeknie się zrzeknie się korony na rzecz starszego syna, księcia Williama. A jeśli zdecyduje się zasiąść na tronie, to jaki tytuł otrzyma jego żona, księżna Camilla?

Jaki tytuł będzie nosiła księżna Camilla, gdy książę Karol zostanie królem?

Książę Karol i księżna Camilla pobrali się 9 kwietnia 2005 roku i wtedy Camilla otrzymała tytuł księżnej Kornwalii, choć tak naprawdę powinna być tytułowana jako księżna Walii. Dlaczego tak się nie stało? Ponieważ w ten sposób nazywano księżną Dianę.

A jak będzie nazywana, kiedy książę Karol obejmie władzę? Otóż w taki sposób, jak kobiety panujących władców: Jej Królewska Mość Księżna Małżonka. Ma to związek z okolicznościami, w jakich rozpadły się małżeństwa Karola i Camilli. Przypomnijmy, że Camilla w 1973 roku poślubiła brygadiera Andrew Parker Bowlesa, z którym doczekała się dwójki dzieci - syna Thomasa Henry'ego oraz córkę Laury Rose. Para rozwiodła się w 1995 roku.

Zanim doszło do ślubu Camilli i księcia Karola, ustalono, że kiedy książę Walii zostanie monarchą, jego partnerka otrzyma tytuł księżnej małżonki. Czy tak się faktycznie stanie? Czas pokaże. Spekuluje się natomiast, że Camilla nie ma szans na to, by otrzymać tytuł królowej.

