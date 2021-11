Więcej o brytyjskiej rodziny królewskiej przeczytacie na stronie głównej Gazeta.pl

Carole Middleton już rozpoczęła przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Co roku starannie przygotowuje dom, który odwiedzają jej wnuki, książę George, księżniczka Charlotte i książę Louis. Matka księżnej Kate spodziewa się, że w tym roku dzieci będą szczególnie zachwycone, a to za sprawą oryginalnych ozdób, które ma zamiar umieścić w każdym zakątku domu.

Carole Middleton przygotowuje dom na święta dla wnuków. Zdradziła niespodziankę dla George'a, Charlotte i Louisa

Pomysłowa babcia wymyśliła, że w tym roku w domu będzie miała wyjątkowych gości. I nie chodzi tylko o jej królewskie wnuki. Carole Middleton chce, by w jej posiadłości w Bucklebury w hrabstwie Berkshire znalazły się skandynawskie krasnale. W Szwecji nazywane są one "Tomte". To charakterystyczne brodate ludziki z naciągniętymi na twarz czapkami, z których wystają jedynie ich nosy.

Będę potrzebowała kilku tych zuchwałych ancymonów, by ukryć je wokoło domu i rozśmieszyć moje wnuki. Choć bardzo kocham nieskazitelne ozdoby, nie bądźmy tacy poważni w Boże Narodzenie - napisała matka księżnej Kate na Instagramie, zamieszczając zdjęcie charakterystycznych krasnali.

W Skandynawii "Tomte" lub "Nisser", jak mawia się na nie w Norwegii, są tradycyjnym elementem tamtejszego folkloru. Używa się ich do ozdobienia domu na Boże Narodzenie wierząc, że przynoszą szczęście. Są także postrzegane jako postacie, które lubią psocić. Usytuowane w pobliżu domu krasnale będą świetną okazją do zabawy dla dzieci. Ale to nie wszystko, co czeka wnuki Middletonów.

W ich domu tradycyjnie znajdzie się choinka, lecz nie jedna. Co roku Carole sprowadza do posiadłości znacznie więcej drzewek. Jak powiedziała w rozmowie z "The Telegraph" w 2018 roku, każde z jej wnuków ma zapewnioną w swoim pokoju własną choinkę. Wówczas dzieci same przystrajają drzewka. A tych odwiedzi babcię niemało, bo oprócz trójki królewskich wnucząt, Carole Middleton będzie gościć jeszcze dwoje dzieci młodszej siostry Kate - Pippy Middleton.