Księżniczka Charlotte jest niewątpliwie oczkiem w głowie swoich rodziców. Dziewczynka jest młodszą siostrą księcia George'a, który prawdopodobnie za kilkadziesiąt lat zasiądzie na tronie króla Wielkiej Brytanii. Dotąd obowiązywał zapis, który zwalniał dziewczynkę z kolejki do tytułu królowej, pierwszeństwo miał wówczas jej młodszy brat Louis. William i Kate intensywnie pracowali nad zniesieniem aktu, co ostatecznie udało się w roku 2013.

Jaki tytuł uzyska księżniczka Charlotte po wstąpieniu na tron jej ojca? Historia zna taki precedens

Obecnie księżniczka Charlotte jest czwarta w kolejce do tronu. Pierwszeństwo mają dziadek, ojciec oraz starszy brat dziewczynki. Wielu zastanawia się, jaki tytuł będzie nosić córka księżnej Kate, w momencie kiedy władzę obejmie jej ojciec, książę William. Nie istnieją żadne prawne zasady co do postępowania w takiej sytuacji, jednak oczekuje się, że król Wielkiej Brytanii nada swojej córce tytuł księżniczki królewskiej. Tak stało się w przypadku księżnej Anny, która od 1987 roku nosi wspomniane miano.

To tytuł, który pozostaje na całe życie. Księżniczka Charlotte będzie musiała poczekać przynajmniej do śmierci obecnej księżniczki królewskiej - mówi królewski ekspert Duncan Larcombe w rozmowie z "DailyMail Express".

Na razie te rozważania pozostają w sferze abstrakcji, bowiem na czele brytyjskiej monarchii od niemal 70 lat stoi królowa Elżbieta II. Po jej śmierci pierwszy w kolejce do tronu jest książę Karol, ale od wielu lat mówi się, że mężczyzna zrzeknie się korony na rzecz starszego syna, księcia Williama.