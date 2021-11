Więcej na temat sprawy wokół Dody oraz Emila S. przeczytasz, odwiedzając stronę główną Gazeta.pl.

Dorota Rabczewska i Emil S. mają kłopoty. Ona usłyszała zarzut, on został zatrzymany.

Doda komentuje zatrzymanie byłego męża! Dostała jeden zarzut. "Za głupotę, naiwność i zaufanie się płaci"

Minęło zaledwie kilka chwil, odkąd RMF podało informację o zatrzymaniu Emila S., a jego była żona już wydała oświadczenie. Sama ma postawiony jeden zarzuty prokuratorski. Zapowiedziała wieloletnią walkę w sądzie.

Jako producent kreatywny, tworząc film od a do z, wykonałam swój obowiązek, przynosząc gotowe dzieło. Ba, nie byle jakie, bo bijące kinowe rekordy oglądalności 2021 roku. Zadaniem drugiego producenta, mojego eks męża, było przynieść na to budżet, dopiąć umowy z inwestorami i opłacić ekipę. On dostał hita, ja same problemy. Emil z ponoć 40 zarzutami został aresztowany. Ja jako prezes spółki dostałam jeden zarzut i pewnie parę lat bronienia się w sądzie. Rozumiem. Za głupotę, naiwność i zaufanie się płaci. Brak świadomości nie zwalnia z odpowiedzialności. Byłam na to psychicznie przygotowana - zakomunikowała.

W dalszej części wpisu Rabczewska poinformowała, że chce pomóc inwestorom odzyskać pieniądze.

Przejęłam konto z syndykiem, z którym omawiałam porozumienia od miesiąca. Dalej będę promować oraz dystrybuować ten wspaniały film ale już sama! Nauczka na przyszłość: Jesteś artystą? Twórz filmy, a nie spółki. Do tego pierwszego, jak widać, mam talent.

Doda poprosiła ponadto, by nie zasłaniać jej oczu czarnym paskiem, ponieważ "nie ma nic na sumieniu". Postanowiliśmy to uszanować. Ponadto wystosowaliśmy prośbę o komentarz do Emila S. Być może jego prawnik wyda oświadczenie.