W poniedziałek 29 listopada w Paryżu odbyła się kolejna już ceremonia wręczenia Złotej Piłki. Wydarzenie jak zwykle wzbudziło wiele emocji wśród kibiców piłkarskich z wielu krajów na świecie i przyciągnęło sportowców oraz ich osoby towarzyszące. Wśród nich był oczywiście Robert Lewandowski, który błyszczał na ściance z Anną Lewandowską. W tak ważnym dniu na miejsce przybyły też jego matka oraz siostra.

Gala Złotej Piłki. Siostra Lewandowskiego dumnie o bracie. "Dla mnie jesteś najlepszy"

Robertowi Lewandowskiemu podczas ceremonii przypadło wyróżnienie dla najlepszego napastnika roku na świecie. Jednak główna nagroda powędrowała już do jego konkurenta, Leo Messiego, który po trofeum sięgnął już po raz siódmy. Polski piłkarz uplasował się na wysokim, drugim miejscu plebiscytu, ale dla swoich bliskich to on był zwycięzcą. Ciepłe słowa do brata skierowała Milena Lewandowska-Miros.

Dla mnie jesteś najlepszy - napisała w poście.

Opublikowała też pamiątkowe zdjęcia ze ścianki, do których zapozowała razem z Robertem Lewandowskim. Oboje uśmiechali się do obiektywu aparatu. Siostra polskiej gwiazdy sportu postawiła na elegancką stylizację, na którą złożył się czarny garnitur oraz zwisające kolczyki.

Nie tylko Robert Lewandowski na wydarzenie zabrał rodzinę. Również i triumfator wieczoru przybył na ceremonię z bliskimi. Na czerwonym dywanie wydarzenia pozował razem z żoną, Antonelą Roccuzzo oraz trzema synami. Chłopcy mieli takie same stroje jak ich ojciec. W przeciwieństwie jednak do Messiego zamiast eleganckich pantofli założyli białe, sportowe buty.