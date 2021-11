O polskich gwiazdach, które pojawiły się w zagranicznych filmach i serialach informacje znajdziesz również na stronie Gazeta.pl.

Piotr Adamczyk wielu widzom może kojarzyć się przede wszystkim z roli Karola Wojtyły w "Karol – człowiek, który został papieżem" i kontynuacji "Karol - papież, który pozostał człowiekiem". W filmografii aktora znajdziemy również m.in. komedie romantyczne czy produkcje Patryka Vegi. Od niedawna natomiast głośno o jego udziale w serialu Marvela - "Hawkeye". W mediach społecznościowych opublikowano kolejny plakat.

Piotr Adamczyk na oficjalnym plakacie serialu "Hawkeye"

Znalazła się na nim dresiarska mafia, której członkiem jest Piotr Adamczyk. Nie mogło go więc zabraknąć na promocyjnym materiale. Polska gwiazda z hardą miną pozuje do ujęcia, trzymając rękę na biodrze. Jego obecność na plakacie nie umknęła uwadze polskich fanów, którzy emocjonowali się tym faktem w komentarzach pod postem na profilu Marvela. Pojawiły się przy tym nawiązania do mówionych przez niego w serialu kwestii.

Duma narodowa, moi mili.

Polska przejmuje.

Adamczyk the show.

Piotr Adamczyk, we kidnapped you (porwaliśmy cię - dop. red.), rozumiesz? - pisali.

Aktor również i u siebie udostępnił marvelowski plakat, a obserwatorzy gratulowali mu sukcesu. W "Hawkeye" wciela się w postać dresiarza Tomasa wtrącającego do swoich wypowiedzi polskie słówka. Serial jest dostępny na platformie Disney+ od 24 listopada, a aktor zdążył już podbić serca użytkowników TikToka, gdzie opublikowano fragmenty scen z jego udziałem. Jedna z nich została wyemitowana w programie Jimmiego Fallona i Adamczyk żartował na Instagramie, że w pewnym sensie on sam pojawił się w show.