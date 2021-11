Więcej ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl



Agnieszka Włodarczyk zrezygnowała z pracy na planie, żeby móc więcej czasu poświęcić opiece nad synem. Mały Milan może teraz liczyć na pełną uwagę swojej mamy. Żeby jednak nie pozostawiać dziury w rodzinnym budżecie, Włodarczyk chętnie wchodzi we współpracę z dużymi firmami i rozwija się jako influencerka.

Włodarczyk wróciła do Polski, ale zapewnia, że nie na długo

Teraz aktorka pokazała wózek spacerowy, który wybrała dla swojego dziecka. Okazuje się, że gwiazda postawiła na praktyczne rozwiązanie.

Agnieszka Włodarczyk pozuje z nowym wózkiem dla syna

Aktorka zdecydowała się na wózek marki Venicci. Na stronie internetowej sklepu można go kupić za ok. 3,5 tysiąca złotych. Patrząc na to, że niektóre celebrytki sprawiały dzieciom wózki za ponad 10 tysięcy złotych, to trzeba przyznać, że ten, który wybrała aktorka, jest w rozsądnej cenie. Włodarczyk wspomniała też, że ten wózek nie będzie już jej długo służyć. Za chwila mały Milan przesiądzie się na "spacerówkę".

Wprawdzie może to jeszcze za wcześnie tak o trzy tygodnie-miesiąc, ale on już jest bardzo na styk w gondoli. Teraz powoli będzie oglądał świat na siedząco. A wy, kiedy przerzuciliście się z gondoli na spacerówkę?

Mały Milan szybko rośnie, a jego mama kocha podróże, dlatego wybierając wózek, stawia na takie rozwiązania, które ułatwią przemieszczanie się.

Niedawno rodzina Agnieszki Włodarczyk wróciła z Hiszpanii. Aktorka już zapowiedziała, że w Polsce nie zabawi długo. Kobieta planuje już kolejne podróże. Zdaje się, że Milan wyruszy w nie w nowym wózku. Jak wam się podoba wózek Włodarczyk? Czy to odpowiednia cena?