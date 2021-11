Eurowizja Junior 2021. Polska znowu wygra? Sarę Egwu-James wyprzedza tylko jeden kraj

Tegoroczna Eurowizja Junior odbędzie się w grudniu we Francji. Choć w zeszłym roku Polsce nie udało się wygrać, to wiele wskazuje na to, że w tym roku mamy na to ogromne szanse. W Paryżu zaprezentuje się bowiem Sara Egwu-James, która wykona utwór "Somebody". Piosenka jest oceniania bardzo wysoko przez miłośników konkursu, przez co wielu wieszczy jej nawet zwycięstwo.

Zobacz wideo Viki Gabor radzi Sarze Egwu-James, jak wygrać Eurowizję Junior

Eurowizja Junior 2021. Sarah Egwu James wygra?

Jak donosi Dziennik Eurowizyjny, szansę Polski są bardzo wysoko oceniane. Jedynym krajem, który nas wyprzedza, jest Armenia.

Według aktualnych wyników aplikacji Eurovision Scoreboard, Polska jest jednym z głównych faworytów do wygrania JESC 2021, a w rankingu pokonuje ją tylko Armenia. Na trzecim miejscu jest Macedonia, a w czołowej piątce znalazło się też miejsce dla Włoch i Rosji. Najsłabiej radzą sobie Kazachstan, Malta i Bułgaria - czytamy w Dzienniku Eurowizyjnym.

Przypominamy, że Viki Gabor, która wygrała konkurs Eurowizji Junior w 2019 roku, wypowiedziała się w ostatnim czasie na temat piosenki Egwu-James. Gwiazda w rozmowie z naszym reporterem pozytywnie oceniła utwór kandydatki i przyznała, że szansę Polski na wygraną w tym roku są wysokie. Przy okazji podzieliła się także radą, jaką ma dla swojej koleżanki po fachu. Internauci zdają się być zgodni co do tych rokowań. W komentarzach na YouTubie czytamy same pochwały w stronę piosenkarki.

Wow! Nie śledzę Eurowizji, ale mam nadzieję, że uda ci się wygrać! Powodzenia Sara.

Polska i Armenia - ktoś z was wygra.

Ta piosenka to arcydzieło.

Eurowizja Junior 2021 odbędzie się 19 grudnia. Będziecie oglądać? Myślicie, że i w tym roku mamy szansę na zwycięstwo?