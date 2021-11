Paulina Krupińska wybrała się z dziećmi na spacer po Warszawie. Jędrzej jaka stylówka!

Więcej o dzieciach gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl

Paulina Krupińska dzieli życie między dwa miasta. Na co dzień mieszka w Warszawie, gdzie pracuje w m.in. "Dzień dobry TVN", jednak kiedy pozwala jej na to czas, wyjeżdża do Zakopanego. Z tamtych okolic pochodzi Sebastian Karpiel-Bułecka, z którym wzięła ślub trzy lata temu. Razem wychowują dwoje dzieci: Tosię i Jędrzeja. Prezenterka pokazała na Instagramie, jak minął im ostatni weekend.

Paulina Krupińska z dziećmi

Wielu obserwatorów przez długi czas myślało, że Krupińska mieszka w górach, a do Warszawy dojeżdża na nagrania śniadaniówki. Wszystko przez to, że bardzo często dodawała stamtąd zdjęcia, a mało ze stolicy. W pewnym momencie sprostowała te teorie i zaczęła pokazywać, jak spędza czas w Warszawie. Na InstaStories zdała relację z niedzieli. Zabrała dzieci na gofry, później wybrali się do Wilanowa, do Królewskiego Ogrodu Światła. Na zdjęciach, które udostępniła na InstaStories, możemy zobaczyć, jak Tosia i Jędrzej wyrośli. Córka prezenterki i muzyka w tym roku skończyła sześć lat, syn cztery.

Rodzice dbają o prywatność dzieci, nie pokazują ich twarzy, choć czasami dodają ujęcia, na których widać je z profilu. Tym razem mama zrobiła zdjęcia pociechom z przodu, ale wkleiła na ich twarze emotki w kształcie okularów przeciwsłonecznych, które sprawiły, że dalej nie wiemy, jak wyglądają. Możemy za to dostrzec, że Krupińska dba o ich stylizacje. Tosia ma granatową kurtkę, czapkę w kolorze miętowym oraz sweter w tym samym odcieniu. Na ujęciu możemy dostrzec też, że założyła czarne spodnie. Za to Jędrzej to mały elegant. Wybrał dżinsy, popielatą kurtkę, czarną czapkę. Całość dopełniły ciemne sztyblety, w które włożył nogawki. Wyglądał naprawdę stylowo.