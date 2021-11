Wieści na temat gwiazd oraz ich bliskich znajdziesz również na stronie Gazeta.pl.

Oliwia Bieniuk na dobre wkroczyła do świata show-biznesu. Córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka ma na swoim koncie pierwsze sukcesy jako celebrytka. Nie tylko wystąpiła w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie doszła prawie do finału, ale bierze udział w licznych sesjach zdjęciowych. Młoda gwiazda już zdążyła wrócić z Warszawy do rodzinnej Gdyni, ale nie pozwala o sobie zapomnieć. Razem z ojcem udzieliła wywiadu dla Krzysztofa Ibisza w programie "Demakijaż". Tym razem to miłosne życie Oliwii znalazło się w centrum uwagi. Co Jarosław Bieniuk sądzi o byłych chłopakach córki?

Jarosław Bieniuk szczerze o wychowaniu dzieci. Jak reagował na pierwsze miłości córki?

Oliwia Bieniuk jest bardzo zżyta z ojcem, co można było zobaczyć podczas odcinków "Tańca z Gwiazdami". Jarosław Bieniuk mocno kibicował córce i dodawał jej otuchy z widowni. Nie dziwi, że wspólnie postanowili wystąpić w "Demakijażu". Nie mogło zabraknąć tematu samotnego wychowywania dzieci po tragicznej śmierci Anny Przybylskiej. Bieniuk nie ukrywał, że dużą pomoc w trudnym czasie otrzymał zarówno od bliskich aktorki, jak i swojej rodziny.

W pewnym momencie rozmowa zeszła na temat życia miłosnego Oliwii. Prowadzący zapytał Jarosława o to, jak podchodził do pierwszych randek córki. Bieniuk siedząc obok córki, wybrnął dyplomacją. Podkreślił, że zawsze starał się, by odwiedzający Oliwię chłopcy dobrze czuli się u niego w domu.

Chciałem, żeby dom był otwarty. Pierwsi chłopcy się oczywiście pojawiali, ale mam nadzieję, że nigdy nie dawałem odczuć, że są niemile widziani - przyznał piłkarz.

Warto wspomnieć, że w 18. urodziny Oliwia udostępniła zdjęcie ze swoim partnerem. Wówczas wyszło na jaw, że spotyka się z Michałem Krasodomskim. Okazało się, że mężczyzna stawia kroki w modelingu i prowadzi aktywny tryb życia. Informacja o ich rozstaniu wypłynęła w czerwcu, a Oliwia przyznała, że na jakiś czas daje sobie spokój ze związkami.

Myślicie, że po tym wywiadzie przyszły partner Oliwii będzie pewniej czuł się w obecności jej ojca?